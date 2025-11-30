Oron för svenske stjärnan: ”Hoppas att allt är bra”

Poäng i nio raka matcher och närmar sig alla tiders klubbrekord.

Natten till söndag skadade sig dock Oliver Ekman-Larsson. Nu kommenterar Toronto-tränaren Craig Berube läget.

– Jag hoppas att allt är bra och jag tror att han är okej, men vi får se, säger han, enligt TSN.

William Nylander och Oliver Ekman-Larsson firar mål. © Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Oliver Ekman-Larsson kämpar just nu på för två saker, att hjälpa Toronto klättra i tabellen efter en riktig kräftgång och att nå OS.

Men tyvärr för svenskens del kan nu hans eng formtopp att få sig sn rejäl törn då han lämnade isen skadad i natt. För första gången sedan den 5 november vann Toronto en match i NHL efter ordinarie tid och Ekman-Larsson gjorde två poäng. Därmed stod han för poäng i sin nionde raka match, vilket är hans bästa streak någonsin och den näst bästa av en back i Toronto genom alla tider.

Om det hjälper Ekman-Larsson något så låg han i alla fall bakom segern för Maple Leafs. För laget slog till och krossade Pittsburgh Penguins på bortais med 7–2. Svenske Dennis Hildeby i mål gjorde sin första match på flera veckor och fick beröm för sina 32 räddningar.

”Han sa att han är okej”

För OEL:s del har han nu bara en match till att leverera poäng i för att vara delat bäst genom tiderna med Tom Kurvers från säsongen 1989/90. Då stod han för poäng i tio raka matcher.

Efter matchen var tränaren Craig Berube lite orolig på pressträffen, för statusen på Ekman-Larsson.

– Jag hoppas att allt är bra och jag tror att han är okej, men vi får se, säger han.

Samtidigt rapporterar Mark Masters på TSN att lagkamraten William Nylander är desto mer positiv.

– Han sa att han är okej till mig, säger han till media.

Samtidigt som Ekman-Larsson gjorde både mål och assist lämnade Nylander isen med ”bara” en assist i protokollet.