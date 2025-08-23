Nylander tar vännen i försvar efter rykten: ”Tror jag inte”

William Nylander och Mitch Marner är inte längre lagkamrater.

Rykten har gjort gällande att Marner ville lämna redan under säsongen.

Nu tar William Nylander vännens parti.

Nylander och Marner.

Foto: Bildbyrån

Toronto blev till sist laget i Stanley Cup-slutspelet som var närmast att slå ut Florida Panthers. Men de regerande mästarna lyckades vinna match sju mot Toronto, och resten är historia.

William Nylander anslöt därefter direkt till VM och spel med Sverige i Stockholm. I en intervju berättar nu VM-bronsmedaljören om situationen som uppstod förra året med Mitch Marner.

Den forne stortalangen (som draftades som nummer fyra 2015), lämnade laget i somras och 28-åringen har skrivit på ett kontrakt värt närmare miljarden över åtta år med Vegas Golden Knights.

– Jag är inte säker på var detta kommer i från men jag tror inte att han någonsin tänkte på att lämna i förtid, säger han till NHL.com.

– Jag frågade honom under säsongen och han var koncentrerad på Toronto. Jag ville inte pressa honom om det och låta honom vara eftersom det uppenbarligen fanns där i tankarna. Sedan frågade jag honom efter säsongen och då var han inte heller säker.

”Han är en fantastisk kille”

William Nylander tyckte det var jobbigt att se honom lämna Toronto.

– Det är tufft för mig att se honom lämna. Men jag är så glad för honom och hans familj. Han fick välja var han skulle gå, så på så sätt är jag glad för hans skull. Vi kommer att sakna honom mycket, men det är så sporten fungerar. Det är som det är. Vi får jobba vidare som lag och lista ut ett sätt att fortsätta vinna matcher. Han är en fantastisk kille. Jag har alltid kunnat snacka med honom om allting. Han kommer att saknas. Och för vad han gör ute på isen är han bara en otrolig spelare, säger han om Mitch Marner.

Mitch Marner gjorde 102 poäng i grundserien i NHL förra säsongen. Matias Maccelli, Dakota Joshua och Nicolas Roy är nya forwarder i laget.