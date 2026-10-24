Tidigare SHL-målvakten får ny NHL-chans

Den tidigare SHL-målvakten Matt Tomkins har kallats upp till NHL av Edmonton Oilers. Photo: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

Edmonton Oilers meddelade under fredagen att Devon Levi har placerats på injured reserve, NHL skadelista. Samtidigt väljer klubben att kalla upp den tidigare SHL -målvakten Matt Tomkins från Bakersfield Condors.

Tomkins får därmed chansen att återigen ta plats i en NHL -trupp. Den 32-årige målvakten har tidigare spelat sex NHL-matcher med Tampa Bay Lightning under sin karriär.

Levi missade Oilers träning under fredagen. Enligt Bob Stauffer, reporter på Oilers Now, kommer Tristan Jarry att vakta målet i nattens möte med Toronto Maple Leafs .

Tomkins har erfarenhet från SHL och NHL

Matt Tomkins, som spelade OS för Kanada 2022, representerade Frölunda och Färjestad under två säsonger i svensk hockey, mellan 2021 och 2023. Efter tiden i SHL har han fortsatt sin karriär i Nordamerika, där han har samlat på sig omfattande erfarenhet från AHL .

Totalt har den den Edmonton-födde Tomkins spelat åtta säsonger i AHL. Där står han noterad för 59 segrar, 57 förluster och 19 förluster efter förlängning eller straffar. Hans räddningsprocent ligger på 90,3 och hans målsnitt på 2,89 insläppta mål per match.

Levi på skadelistan efter stark inledning

Devon Levi har inlett säsongen 2026/27 med sex segrar och en förlust på sju matcher. Hans räddningsprocent ligger på 88,7 och han har släppt in i genomsnitt 3,11 mål per match.

Den 24-årige kanadensaren har tidigare representerat Buffalo Sabres i NHL. På totalt 46 matcher i ligan har han ett facit på 23 segrar, 18 förluster och två förluster efter förlängning eller straffar. Hans räddningsprocent är 89,3 och målsnittet 3,26.

Levi valdes av Florida Panthers i den sjunde rundan av NHL-draften 2020. På AHL-nivå har han spelat 120 grundseriematcher med Rochester Americans under tre säsonger, med 64 segrar, 39 förluster och 22 förluster efter förlängning eller straffar. Där har han en räddningsprocent på 91,4 och ett målsnitt på 2,52.

Han spelade även tre säsonger på college för Northeastern University. På 66 matcher i NCAA noterades han för 38 segrar, 22 förluster och sex förluster efter förlängning eller straffar, med en räddningsprocent på 94,2 och ett målsnitt på 1,90.

Sedan tidigare har Oilers även veteranmålvakten Frederik Andersen på skadelistan. Dansken, som vann Stanley Cup med Carolina förra säsongen, väntas inte vara tillbaka förrän framåt årsskiftet.

Oilers med stark säsongsstart

Edmonton Oilers har fått en stark start på grundserien 2026/27. Efter tio matcher står laget på åtta segrar, en förlust och en förlust efter förlängning eller straffar.

På torsdagen besegrade Oilers Carolina Hurricanes med 6–5 efter straffläggning. Lagkaptenen Connor McDavid och forwarden Leon Draisaitl stod för fem poäng vardera i den målrikа tillställningen.

Nästa uppgift blir Toronto Maple Leafs på hemmaplan i natt med nedsläpp 01.00, svensk tid.