Zuccarellos olycka fortsätter – missade återkomsten

Mats Zuccarello är tillbaka på skadelistan igen. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

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Skadorna fortsätter att avlösa varandra för Mats Zuccarello efter sommarens klubbyte till Los Angeles Kings .

I natt missade 39-åringen återkomsten till Madison Square Garden och mötet med sin första NHL -klubb, New York Rangers . En match som Kings vann med 6–3 .

Kings tränare Peter Laviolette meddelade inför matchen att norrmannen dras med en överkroppsskada. Zuccarello placerades sedan på skadelistan.

Laviolette gick inte in på några detaljer kring vad hänt med den norske forwarden. Han spelade de tre senaste matcherna och noterades för 13 minuter och 20 sekunders istid i lördagens 1–3-förlust mot New Jersey Devils .

Nu har veteranen missat totalt fyra matcher den här säsongen.

Tidigare under månaden var Zuccarello borta i två veckor på grund av en ospecificerad skada. Han placerades då på skadelistan och missade tre matcher. Los Angeles fortsatte att kämpa utan nyförvärvet i laguppställningen och förlorade tre raka matcher innan man besegrade Washington Capitals förra tisdagen, i Zuccarellos comeback.

Trög start i Kings för Mats Zuccarello

Även när Zuccarello har varit på isen har han inte varit så effektiv som många hade hoppats på.

Norrmannen skrev på ett ettårskontrakt värt en miljon dollar med Kings i somras och lämnade därmed Minnesota Wild efter några skadepräglade säsonger.

Los Angeles hoppades att den rutinerade forwarden skulle bidra med både erfarenhet och offensiv kraft till ett lag som är i behov av målproduktion. Zuccarello hade trots allt nått 50 poäng under var och en av de fem senaste säsongerna.

Men efter sex matcher med sin nya klubb har han endast noterats för en assist. Han har gått poänglös från isen i de fyra senaste framträdandena.

Zuccarello har en plus/minus-statistik på +1 och snittar 16 minuter och 23 sekunders istid per match.