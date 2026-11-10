Glädjebeskedet: SHL-bekantingarna mot comeback

Mats Zuccarello är på väg tillbaka efter sin senaste skada. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

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Los Angeles Kings kommer med positiva skadebesked inför tisdagens möte med Nashville Predators. Flera spelare närmar sig comeback, däribland Mats Zuccarello och Kevin Fiala.

Det var ESPN-journalisten Emily Kaplan som rapporterade att Zuccarello väntas vara tillbaka redan under tisdagskvällen, medan Fiala kan göra comeback antingen på torsdag eller lördag.

Mats Zuccarello väntas göra comeback

Det mest glädjande beskedet gäller Mats Zuccarello, som förväntas spela mot Nashville Predators. Norrmannen, med ett förflutet i MoDo Hockey, har missat de sex senaste matcherna med en överkroppsskada och placerades på skadelistan till följd av frånvaron.

Han har ännu inte aktiverats från skadelistan, men Kings behöver inte göra någon motsvarande förändring i spelartruppen för att få tillbaka honom. Klubben har för närvarande 22 spelare i sin NHL-trupp.

Zuccarellos första tid i Los Angeles har annars varit ganska tung. På de sex matcher han hunnit spela har han bara noterats för en assist. Dessutom missade han tre matcher med en ospecificerad skada i mitten av oktober.

Kevin Fiala närmar sig comeback efter OS-skadan

Ett minst lika viktigt besked för Kings är att tidigare HV71-forwarden Kevin Fiala börjar närma sig en återkomst. Schweizaren kommer inte att spela mot Nashville, men kan vara tillbaka redan till torsdagens match mot New York Islanders eller lördagens möte med Calgary Flames.

Fiala har varit borta sedan februari, då han ådrog sig en fraktur i underbenet under OS-spel med Schweiz. Skadan krävde operation och har hållit honom borta från spel sedan dess.

Fiala är en viktig offensiv kugge för Kings. Sedan trejden från Minnesota Wild sommaren 2022 har han slutat bland lagets tre främsta poängplockare under varje säsong.

Los Angeles hoppades att värvningen av Artemij Panarin strax före OS-uppehållet skulle ge laget ytterligare ett offensivt hot inför slutspelet. Fiala skadade sig dock innan han ens hann spela en match tillsammans med den ryske stjärnan.

Frågetecken kring Erik Gustafsson

Samtidigt finns det vissa frågetecken kring Erik Gustafsson. Den svenske backen saknades på tisdagens morgonvärmning efter att även ha missat måndagens träning.

Det kan innebära att han inte kommer till spel mot Nashville, men Kings har ännu inte lämnat något definitivt besked kring svenskens status.

Los Angeles ligger för närvarande sjua i Pacific Division med ett facit på 5–8–2. Laget har nio poäng upp till Utah Mammoth, som innehar den sista slutspelsplatsen i Western Conference.

Kings hoppas nu studsa tillbaka efter 2–5-förlusten mot Pittsburgh Penguins när Nashville Predators gästar på tisdagskvällen.