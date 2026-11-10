Mason Marchment i San Jose Sharks bötfälls för sin attack på Victor Eklund. Foto: Robert Edwards-Imagn Images

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En av NHL:s mer utpräglade slitvargar får betala för sitt agerande.

På tisdagen meddelade NHL disciplinnämnd att San Jose Sharks-forwarden Mason Marchment bötfälls med 5 000 dollar efter en incident med New York Islanders svenske rookie Victor Eklund.

Händelsen inträffade i mitten av den tredje perioden. Eklund delade då ut en rejäl tackling på Sharks-forwarden Kiefer Sherwood längs sargen. Marchment uppskattade inte behandlingen av lagkamraten och kom snabbt till dennes försvar.

Marchment delade ut ett par hårda knuffar mot Eklund innan handskarna åkte av och ett större bråk bröt ut. Mitt i tumultet fick Marchment in flera hårda högerkrokar mot en försvarslös Eklund.

Marchment blev den ende spelaren som bestraffades efter situationen. Han fick två tvåminutersutvisningar för roughing, vilket innebar totalt fyra minuter i utvisningsbåset.

Mason Marchment får böta maxbeloppet

Marchment avslutade matchen med totalt sex utvisningsminuter, men kunde ändå glädja sig åt en seger tillsammans med lagkamraterna. San Jose vann nämligen med 3–2 efter straffläggning sedan Ivar Stenberg avgjort tillställningen. Den 31-årige forwarden missade själv sin straff i den femte rundan.

Bötesbeloppet på 5 000 dollar är det högsta tillåtna enligt NHL:s kollektivavtal. Pengarna går direkt till NHL Players' Emergency Assistance Fund, en fond som hjälper spelare och deras familjer i nödsituationer.

Det är inte första gången Marchment får disciplinära påföljder under sin NHL-karriär. I februari 2024, när han representerade Florida Panthers, bötfälldes han med samma belopp efter en interference-förseelse mot Toronto Maple Leafs-backen Jack McCabe.

Så har Marchment och Eklund inlett säsongen

Marchment har noterats för fyra mål och tre assist, totalt sju poäng, på 20 matcher den här säsongen. Han är därmed delad fyra i den interna målligan hos San Jose Sharks.

Victor Eklund har i sin tur gjort sex mål och totalt nio poäng på 17 matcher för New York Islanders. Det gör svensken till lagets näst bästa målskytt och femte bästa poängplockare.