Stenberg hjälte i natt – bryter dystra sviten

Ivar Stenberg blev hjälte för San Jose i natt.

Foto: Thien-An Truong/AP/Alamy

Det krävdes inte mindre än 16 straffar för att skilja San Jose Sharks och New York Islanders åt i natt.

I den åttonde straffomgången, efter 15 straffar utan något mål, klev Ivar Stenberg fram och ordnade bonuspoängen åt hemmalaget. Den svenske supertalangen skrinnade in från vänstersidan, innan han vek in mot mitten och avlossade ett handledsskott som Islanders stjärnmålvakt Ilja Sorokin inte lyckades stoppa och därmed säkrade 3–2-segern för Sharks. Under straffläggningen missade Emil Heineman , Victor Eklund och Simon Holmström varsin straff för Islanders.

Delar ledningen i poängligan för rookies

Stenberg spelade även en nyckelroll för Sharks i ordinarie matchtid, då han för andra matchen i rad blev målskytt. 18-åringen ordnade 1–1-målet i den andra perioden då han styrde in kedjekamraten Tyler Toffolis skott bakom Sorokin. Målet var Stenbergs sjätte mål för säsongen och det tredje målet på de fyra senaste matcherna.

Totalt har Stenberg nu producerat tolv poäng (6+6) på 20 matcher för Sharks under sin rookiesäsong i NHL. Med den noteringen ligger han på en delad förstaplats i poängligan för rookies i NHL tillsammans med Trevor Connelly (Vegas), James Hagens (Boston) och Gavin McKenna (Toronto) som alla har gjort tolv poäng den här säsongen.

Bryter fem matcher lång förlustsvit

För San Jose innebär segern att man bryter sin fem matcher långa förlustsvit. Laget ligger på en sjätteplats i Pacific Division med fyra poäng upp till en wild card-plats i den västra konferensen.

I New York Islanders stod Victor Eklund för ett av Islanders mål i matchen, vilket innebär att den svenske rookien nu har producerat sex mål och totalt nio poäng på 17 matcher den här säsongen. Även Simon Holmström skrev in sig i poängprotokollet för Islanders med en passningspoäng och har nu producerat tio poäng (5+5) på 17 matcher.

San Jose Sharks – New York Islanders 3–2 e. str

San Jose: Ivar Stenberg (6), Tyler Toffoli (5).

New York: Ben Hutton (1), Victor Eklund (6).



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