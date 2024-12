NHL-svenskens uppvisning efter 4 Nations-nobben

Trots sin stora succé på VM i våras så nobbades Marcus Johansson i 4 Nations-truppen.

Men i natt gav “MoJo” då svar på tal genom att stå för 1+2 i Minnesota Wilds bortavinst mot Utah.

Marcus Johansson låg bakom det mesta för Minnesota Wild. Foto: Perry Nelson-Imagn Images & Matt Slocum/AP Photo/Alamy

I våras var Marcus Johansson en av de bästa spelarna, om inte den bästa, när Tre Kronor spelade VM i Tjeckien. Han stod då för 6+6 på nio matcher och var poängbäst i Sverige samt kom fyra i VM:s poängliga.

Men trots det så kom “MoJo” inte med i Tre Kronors trupp som ska spela 4 Nations Face-Off i februari utan han lämnades utanför laget.

– Klart att man vill vara med, så är det ju. Jag visade vad jag kunde under VM, men det är som det är och man får jobba vidare. Men jag pratade med Sam (Hallam) någon dag före det att truppen presenterades i onsdags att jag inte var med, sade Johansson till Expressen förra veckan.

Marcus Johansson låg bakom segern

Men besvikelsen verkar inte ha påverkat Johansson i sitt spel för Minnesota Wild i NHL.

Under nattens bortamatch mot Utah Hockey Club så klev Marcus Johansson fram och stod för tre poäng. Han stod nämligen för 1+2 och passade bland annat fram till 4-4-målet med 44 sekunder kvar som tvingade matchen till förlängning.

Wild vann sedan efter straffläggning där Filip Gustavsson räddade alla straffarna.

– Vi hittar olika sätt att vinna matcher och att vi vinner är allt som spelar någon roll. Det var två jobbiga mål att släppa in där i tredje perioden men vi tog oss tillbaka in i matchen. Det var starkt att komma tillbaka och ta två poäng, säger Johansson till nhl.com och fortsätter:

– Det känns som att vi har fyra kedjor som funkar. Alla köper in och gör jobbet, vilket är roligt att se.

Marcus Johansson har nu gjort fyra mål och tolv poäng på 27 matcher.

Utah Hockey Club – Minnesota Wild 4–5 SO (1-0,0-2,3-2,0-0,0-1)

Utah: Clayton Keller 2 (9), Kevin Stenlund (4), Juuso Välimäki (2).

Minnesota: Marat Khusnutdinov (1), Kirill Kaprizov (18), Marcus Johansson (4), Marco Rossi (10), Matt Boldy (avgörande straff)