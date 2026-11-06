Ingen spelare i NHL:s historia har nått fem hattrick snabbare än Logan Cooley. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Det är inte varje dag som en spelare når en målnotering snabbare än ”The Great Eight”.

Under nattens match mot Montreal Canadiens stod Utah Mammoths forward Logan Cooley för ett hattrick – det femte i hans unga NHL-karriär. 22-åringen nådde milstolpen på bara 228 matcher och är därmed den aktiva NHL-spelare som snabbast har gjort fem hattrick.

Cooley passerade därmed självaste Alex Ovetjkin. Washington Capitals lagkapten behövde 230 matcher för att nå samma antal hattrick, två matcher fler än Utah-forwarden.

Cooley slog till med två mål redan före halva den första perioden i Bell Centre och gav Mammoth en tidig ledning. När Montreal sedan kom tillbaka och kvitterade såg den tidigare spelaren från University of Minnesota till att åter ge Utah ledningen strax efter halva den andra perioden.

Logan Cooleys andra hattrick på fyra matcher

Det var Cooleys andra hattrick på bara fyra matcher. Förra torsdagen svarade han för tre mål i Utahs övertidsseger mot Pittsburgh Penguins. Mot Montreal fyllde han dessutom på med en assist och noterades därmed för fyra poäng.

Den här gången räckte dock inte insatsen till seger. Canadiens stod för en sen upphämtning och Cole Caufield blev matchhjälte när han avgjorde i förlängningen och fastställde slutresultatet till 5–4 .

Pittsburgh-födde Cooley gjorde sitt första hattrick under rookiesäsongen 2023/24, då klubben fortfarande hette Arizona Coyotes. Efter en säsong utan hattrick 2024/25 noterades han för två tre-målsmatcher under den senaste säsongen.

Efter uppvisningen mot Montreal står Cooley nu på elva mål under säsongen 2026/27. Det placerar honom på delad femteplats i NHL:s skytteliga tillsammans med Toronto Maple Leafs lagkapten Auston Matthews.

Cooley har dessutom tagit klivet upp som tvåa i Utahs interna poängliga med 21 poäng på 17 matcher. Han är bara en poäng bakom Clayton Keller, som toppar lagets poängproduktion.