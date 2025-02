Förlorade – trots Ullmarks fina comeback

Linus Ullmark gjorde comeback efter över en månads frånvaro. Då klev den svenska stjärnmålvakten fram med 34 räddningar när Ottawa förlorade med 4-3 mot Tampa Bay.

250205 Ishockey, NHL Feb 4, 2025; Tampa, Florida, USA; Tampa Bay Lightning left wing Brandon Hagel (38) shoots as Ottawa Senators goaltender Linus Ullmark (35) defends during the third period at Amalie Arena. Mandatory Credit: Kim Klement Neitzel-Imagn Images © Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Det har varit en jobbig månad för Linus Ullmark som har inte spelat en match sedan den 23 december 2024. Målvakten har dragits med en skada och det har varit osäkert när han skulle kunna göra comeback. I nattens match mot Tampa Bay var det så dags.

31-åringen gjorde sin första match på över en månad – och imponerade direkt. Han höll länge kvar sitt lag i matchen trots stort spelövertag för Lightning. I den första perioden var nollan också intakt då den enda målskytten var Mike Amadio för Senators.

Väl i den andra kom dock målen för Tampa Bay som fick utdelning två gånger om i form av Luke Glendening och Nikita Kutjerov som båda hittade nätet i början av den andra akten. Claude Giroux kvitterade sedan matchen till 2-2 och inför den tredje perioden var det också ställningen.

Linus Ullmark gjorde comeback – imponerade

Bara två minuter in kom 3-2 när Brandon Hagel gjorde mål för Tampa Bay. Det dröjde sedan tills det bara var en och en halv minut kvar innan Ryan McDonagh prickade in 4-2 i tom kasse. Drake Batherson fick in ett tröstmål kort därefter men någon kvittering kom aldrig.

Linus Ullmark slutade på en räddningsprocent på 91,9 och totalt 34 räddningar.

– Vi hade våra lägen men deras målvakt höll puckarna ute. Det var tufft att ligga under med 1-0 ett tag. Men det var viktigt för oss att få ett mål och bygga vidare på det, säger Tampas Jon Cooper till NHL.com.

Victor Hedman gjorde två assist för Tampa.