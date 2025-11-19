Kenta Nilsson har stått som svensk poängrekordsinnehavare i NHL sedan 1981. Men kanske, kanske kan det här bli året någon till sist hotar rekordet? William Nylander trendar just nu mot 126 poäng – bara fem färre än Nilssons rekordnotering.

– För att göra 131 poäng måste man vara uppe på McDavids och Mackinnons nivå, konstaterar Nilsson för hockeysverige.se.

Kan Leo Carlsson eller William Nylander hota Kenta Nilssons poängrekord? Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Kenta Nilsson lämnade AIK (!) efter säsongen 1976/77 för spel i WHA för Winnipeg Jets. Efter två säsonger i ”piratliga” tig han steget över till NHL och Atlanta Flames. Redan under sin första säsong i NHL svarade han för 40 mål och totalt 93 poäng på 80 matcher. Men hans riktigt stora säsong poängmässigt kom 1980/81.

Atlanta Flames hade blivit Calgary Flames och Kenta Nilsson svarade för 49 mål och totalt 131 poäng på 80 matcher – vilket än idag är tidernas poängbästa svenska säsong. Med bred marginal, dessutom. Närmast har Peter Forsberg kommit när han säsongen 1995/96 spelade i Colorado och kom upp i 30 mål och totalt 116 poäng.

Kenta Nilsson i Calgary Flames. Foto: Arkivbild.

Med sina 131 poäng slutade Kenta Nilsson trea i NHL:s poängliga 1980/81 efter Wayne Gretzky, 164 poäng, och Marcel Dionne, 135 poäng.

– Det var en fantastisk serie. Första året i Calgary med den lilla rinken där och vi hade ett bra lag, berättar en hattbeklädd Kenta Nilsson då hockeysverige.se träffar honom för en intervju på utdelningen av Börje Salming Courage Award.

Vilka spelade du mest med den säsongen?

– Jag spelade med Willi Plett, Don Lever och Ken Houston. Vi hade ett bra lag. Två stora killar och bra lirare.

Willi Plett gjorde samma säsong 38 mål och totalt 68 poäng på 78 matcher, vilket var hans bästa notering i NHL. Lägg därtill att han den här säsongen vilade i utvisningsbåset 239 minuter. Don Lever svarade för 26 mål och totalt 57 poäng på 62 matcher och Ken Houston 15 mål och totalt 30 poäng på 42 matcher. Houston gick bort i cancer 2018.

Vilken var din roll i den här kedjan?

– Att ha pucken medan dom andra jobbade stenhårt och såg till att jag fick pucken, säger Kenta Nilsson med glimten i ögat.

”Jag skulle kunna gjort bra många mer mål”

Kenta Nilsson var inte ensam svensk i Calgary den säsongen. Calgary trejdade till sig Dan Labraaten som svarade för nio mål och totalt 16 poäng på 27 matcher. Han blev kvar ytterligare en säsong i klubben innan han återvände till Sverige och spel för Leksand.

– Han kom dit från Detroit. Synd att inte han blev kvar för han var jäkligt bra Danne. Riktigt bra var han.

Det blev alltså ”bara” 49 mål från Kenta Nilsson den säsongen och visst svider det lite hos honom att han inte fick sätta en 50:e puck.

– Det var synd. Jag skulle kunna gjort bra många mer mål det året. Ett mål… Det är en väldigt stor skillnad från 49 till 50. Nu blev det inte så.

Kenta Nilsson under spelarkarriären.

Foto: Bildbyrån.

Vad tycker du om Håkan Loobs 50 mål säsongen 1987/88?

– Fantastiskt. Håkan var fantastisk bra i Calgary. Han var grym i Sverige också och en av dom bästa spelarna genom tiderna.

Efter en stark start på säsongen trendar William Nylander mot 126 poäng och Leo Carlsson hade för bara en vecka sedan ett snitt som tog honom en bit över över ”Mr. Magics” 131 poäng. Kan hans ”omöjliga” poängrekord till sist vara hotat?

Tror du vi kommer få någon svensk som slår 131 poäng?

– Det är klart att det kommer slås någon gång, men det är snart 50 år sedan… 40 någonting.

– Hockeyn är väldigt hård idag med fart. För att göra 131 poäng måste man vara uppe på (Connor) McDavid och (Nathan) Mackinnons nivå. Du får inte vara skadad, spela alla matcher och inte missa någonting.

Och om du får bedöma dig själv, vem var du som hockeyspelare?

– Jag var en offensiv och talangfull spelare, avslutar Kenta Nilsson.

Här kan du läsa OLD SCHOOL HOCKEY med Kenta Nilsson.