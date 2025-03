”Jag vill kunna säga att jag gett allt”

NHL-karriären kanske inte är slut ändå för Jonathan Toews?

I en ny intervju, med The Athletic, menar 36-åringen att han har mer i tanken.

– Alla antog bara att jag sluta, säger Blackhawks-profilen.

Jonathan Toews. Foto: Bildbyrån/David Banks.

I ett inlägg på Instagram avslöjade Jonathan Toews i november hur han rest till Indien i fem veckor för att genomföra en Ayurvedisk detox. I en lång intervju med GQ Magazine öppnade sedan 36-åringen upp om sina problem som påverkade honom under stora delar av karriären, men framför allt efter att han hade drabbats av Covid.



– Det är bara något man måste acceptera när ens tid är kommen. Så det finns där, men samtidigt finns det en stor del av mig som verkligen vill ge allt jag har för att ta mig tillbaka till isen och se vart det leder mig, sade då Chicago Blackhawks-profilen.



Under måndagen uttalar sig de trefaldige Stanley Cup-mästaren igen, i en intervju med Mark Lazerus på The Athletic.



– Jag är inte nöjd med hur det slutade i Chicago. Det handlar inte om att bevisa något, det är bara att det finns något kvar i tanken, och jag vill utforska det. Jag vill ha kul och spela med passion. Jag vill kunna ta ett steg bort från hockeyn och kunna säga att jag gett allt, säger Toews och fortsätter om tankarna efter sista matchen 2023:

– Alla antog bara att jag slutat, men i huvud var jag inte säker under lång tid. Jag behövde bara ge mig själv tid och utrymme… nu saknar jag verkligen hockeyn. Jag tror det är det störta tecknet. Jag saknar verkligen sporten och känner att jag har ett helt nytt perspektiv på saker och ting.



Utöver de tre Stanley Cup-titlar har Toews även vunnit två OS-guld, två JVM-guld och ett VM-guld. Allt detta efter att han 2006 draftades som tredje spelare efter Erik Johnson och Jordan Staal. Hans facit över de 16 NHL-säsonger med Blackhawks var 372 mål och 883 poäng. Allt detta över 1067 matcher. Han har även fått ta emot Conn Smythe Trophy som MVP i Stanley Cup-slutspelet 2010, samt tagit emot Selke Trophy 2013.