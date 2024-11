Tårarna under hyllningen: “En sann ära”

Det var känslosamma scener när Joe Thornton hyllades och hans tröja hissad till taket av San Jose Sharks.

Legendaren blev då bland annat tårögd efter en hälsning från svenske Douglas Murray.

“Jumbo Joe” är nu odödlig i San Jose. Foto: Ezra Shaw/Pool Photo via Imagn Images

Joe Thornton är en av NHL:s största spelare genom tiderna och han blev framför allt en ikon i San Jose Sharks där han spelade under 15 års tid. Totalt har “Jumbo Joe” spelat 24 säsonger i NHL, spelat 1 714 matcher och gjort 1 539 poäng. Han har då spelat sjätte flest matcher och gjort 14:e mest poäng i NHL:s historia.

I natt hyllades då den 45-årige profilen av San Jose då hans tröja hissades till taket av SAP Center innan matchen mellan Sharks och Buffalo Sabres.

Det blev då en känslosam hyllning med flera tårar. San Jose har nu två tröjor i taket av arenan. Först ut var Thorntons tidigare vapendragare Patrick Marleau i februari 2023 och nu är “Jumbo Joe” alltså tvåa i historien. Han blev då känslosam när han tänkte på att hans tröja får hänga bredvid Marleaus för all framtid.

– Det var en sann ära att vara din lagkamrat, vän och rumskamrat. Jag är så ödmjuk att ha mitt nummer i taket bredvid ditt, sade Thornton under sitt tal innan tröjhissningen.

Tårögda hälsningen från Douglas Murray

Flera gamla lagkamrater var på plats för att hylla Joe Thornton och det skickades många videohälsningar från spelare och ikoner som ville hylla Thorntons karriär. En av hälsningarna kom då från den tidigare svenske backtuffingen Douglas Murray.

Tårögd så berättade Murray en historia om hur Thornton en gång hade betalat en lägenhet åt en hemlös familj i San Jose, något som gjorde att det också brast för Joe Thornton själv.

Rasmus Dahlin sabbade festen i San Jose

Matchen då?

Jo, det började bra för San Jose då lagets svenskar kombinerade. William Eklund fick en assist när Fabian Zetterlund satte 1-0 för Sharks. Zetterlund firade sedan med att vifta med handen upp och ner framför sin haka, som för att visa på ett stort skägg, en till hyllning till Thornton.

San Jose ledde sedan med 2-1 i andra perioden då Alexander Wennberg var med och spelade fram till San Joses andra mål. Men i tredje perioden så tappade därefter Sharks och Rasmus Dahlin klev i stället fram och såg till att Buffalo kunde vinna.

Först så spelade Dahlin fram till Dylan Cozens 2-2-mål. Sedan gjorde Alex Tuch 3-2 i boxplay och Dahlin kunde sedan punktera matchen genom att sätta 4-2 i tom kasse.

“The ceremony and everything before, it’s awesome to see,” Zetterlund said. “He had a fantastic career and [is a] a great human being. [We] didn’t get the win for him. It’s kind of sad.”

– Ceremonin och allt innan matchen var helt fantastiskt. Vi ville verkligen vinna den här matchen för honom (Joe Thornton). Han har gjort så mycket för den här klubben. Han har haft en fantastisk karriär och är en underbar människa. Det är ganska ledsamt att vi inte kunde vinna matchen för honom, säger Fabian Zetterlund till nhl.com efter matchen.

San Jose Sharks – Buffalo Sabres 2–4 (1-1,1-0,0-3)

San Jose: Fabian Zetterlund (8), Luke Kunin (4).

Buffalo: Peyton Krebs (3), Dylan Cozens (4), Alex Tuch (7), Rasmus Dahlin (6).