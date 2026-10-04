Här gör Ivar Stenberg sin första poäng i NHL

Ivar Stenberg stod för sitt första poäng i nattens seger mot Los Angeles.

Foto: NBC Sports (Skärmdump)

I sin andra match i NHL -karriären kom Ivar Stenbergs första poäng.

Tidigt i den andra perioden i nattens möte med Los Angeles Kings spelade den svenske supertalangen fram Tyler Toffoli till öppet mål i powerplay som veteranen från nära håll kunde stöta in till 1–1 för San Jose Sharks .

– Han är en grym spelare. Han gör allt ute på isen och det finns en anledning till att han spelar med "Wenny" (Alexander Wennberg) mot de andra lagens toppkedjor. Jag är så klart, själviskt, väldigt glad att han slog den passningen till mig, säger Toffoli med ett skratt till NBC Sports .

Mer istid än i debuten

Stenberg spelade totalt 15 minuter och 37 sekunder i matchen som San Jose vann med 5–4 efter förlängning, vilket är mer än två minuter mer istid än vad han spelade i sin NHL-debut mot Florida .

Sharks vann matchen efter att man tappat en 4–2-ledning till 4–4 i den tredje perioden, innan Igor Tjernysjov avgjorde i förlängningen med sitt andra mål för matchen.

San Jose Sharks – Los Angeles Kings 5–4 e. sd

San Jose: Igor Tjernysjov 2 (2), Tyler Toffoli (1), Kiefer Sherwood (1), Noaln Allan (1).

Los Angeles: Adrian Kempe (1), Quinton Byfield (1), Erik Haula (1), Artemij Panarin (2).

Se Stenbergs assist i videospelaren ovan.