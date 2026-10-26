Ivar Stenberg befordras – matchas med Celebrini

Ivar Stenberg tar plats i Macklin Celebrinis toppkedja i San Jose Sharks. Foto: Christinne Muschi/The Canadian Press via AP

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Ivar Stenberg har haft en produktiv start på NHL-karriären. Under sina tolv första matcher med San Jose Sharks har sommarens drafttvåa samlat på sig nio poäng (3+6) och är därmed delad etta i poängligan för rookies tillsammans med Bostons James Hagens .

Nu ser han också ut att få en befordran internt i San Jose. På måndagens träning var han placerad i lagets toppkedja intill superstjärnan och lagkaptenen Macklin Celebrini samt dennes radarpartner Will Smith , rapporterar Sheng Peng på San Jose Hockey Now.

Ivar Stenberg har matchats med Celebrini i powerplay

Normalt sett är det ryssen Igor Tjernisjov som flankerar toppspelarna i förstakedjan, men han är skadad och därmed ser Stenberg ut att få chansen högst upp i hierarkin i hans frånvaro.

Den 19-årige svensken har visat fin kemi med framför allt Celebrini i Sharks första powerplay-formation, vilket tros ligga bakom coachen Ryan Warsofskys drag. Inte mindre än sju av Stenbergs nio poäng har kommit i numerärt överläge.

San Jose Sharks tar härnäst emot Rasmus Dahlin och hans Buffalo Sabres på hemmais tidigt på onsdag morgon, svensk tid. Då återstår det att se om Stenberg matchas intill Celebrini även i skarpt läge.