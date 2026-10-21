Macklin Celebrini gav San Jose Sharks ledningen i den första perioden, men Nick Suzuki kvitterade snabbt för Montreal Canadiens. I den andra akten kopplade hemmalaget ett klockrent grepp om matchen. Juraj Slafkovský sköt 2–1 tidigt i perioden och Cole Caufield utökade till 3–1 efter drygt 14 minuters spel.

San Jose gav dock inte upp och påbörjade en stark upphämtning i den tredje perioden. Michael Misa reducerade först till 3–2, och i ett efterföljande överläge stänkte Tyler Toffoli in kvitteringen till 3–3, assisterad av Celebrini och Jacob Trouba.

Ivar Stenberg låg bakom avgörandet

I förlängningen drabbades Montreals målvakt Jakub Dobeš av en utvisning för interference. San Jose utnyttjade sitt powerplay direkt när Macklin Celebrini skickade in avgörande 4–3, framspelad av Ivar Stenberg och Will Smith.

Stenberg har nu gjort sju poäng på sina första tio matcher i ligan. Med det är han i toppen av rookiepoängligan och har fått en fin start på sin NHL-karriär.

Matchfakta

Montreal Canadiens – San Jose Sharks 3–4 efter förlängning (1–1, 2–0, 0–2, 0–1)

Första perioden: 0–1 (13.49) Macklin Celebrini (utan assisterande) 1–1 (16.38) Nick Suzuki (Juraj Slafkovsky, Lane Hutson)

Andra perioden: 2–1 (01.49) Juraj Slafkovsky (Cole Caufield) 3–1 (14.03) Cole Caufield (Nick Suzuki, Phillip Danault)

Tredje perioden: 3–2 (05.36) Michael Misa (Kieffer Sherwood) 3–3 (11.09) Tyler Toffoli (Macklin Celebrini, Jacob Trouba) PP1

Förlängning: 3–4 (02.13) Macklin Celebrini (Ivar Stenberg, Will Smith) PP1

Skott: 34–30 Utvisningar: MTL: 5x2 min. SJS: 5x2 min.