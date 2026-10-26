Svensken spräcker målnollan – i utomhusmatchen

Det var hockeyfest i Winnipeg inatt.
32,342 åskådare fanns på plats på Princess Auto Stadium för att se Winnipeg Jets ta sig an Montréal Canadiens i årets Heritage Classic. Dessvärre för hemmafansen fick de se Jets förlora med 1–2 efter att gästernas målvakt Jacob Fowler storspelat och stoppat 33 av 34 skott.
Den enda Jets-spelaren som lyckades överlista den formstarke keepern var Isak Rosén. Den 23-årige svensken sköt säsongens första mål med ett direktskott på pass från Gabriel Vilardi i den tredje perioden, ett mål som betydde reducering till 1–2.
Rosén, som kom till Jets från Buffalo Sabres i mars, hade mäktat med en assist på tio matcher inför nattens drabbning. Det här var NHL-karriärens sjunde mål på 63 matcher i ligan.
Låg istid för Viggo Björck
Montréal, som saknades sin skadade lagkapten Nick Suzuki, fick mål från backarna Lane Hutson och Kaiden Guhle.
Matchen var den första för Jets sedan fredagens trejd som såg målvaktsstjärnan Connor Hellebuyck lämna organisationen för spel i New Jersey Devils. Dawson Mercer, en av spelarna som Jets fick i utbyte för Hellebuyck, debuterade för sin nya klubb i utomhusmatchen.
I Winnipeg spelade Viggo Björck 10.46 och var –2 inne på båda baklängesmålen. Det är den lägsta istiden som den 18-årige rookien har fått så här långt i NHL. Björck är fortfarande poänglös elva matcher in på säsongen.
Winnipeg har nu förlorat fem raka matcher och har bara gjort nio mål under den sviten.