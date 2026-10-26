Svensken spräcker målnollan – i utomhusmatchen

Isak Rosén spräckte sin målnolla i utomhusmatchen mot Montréal. Foto: James Carey Lauder-Imagn Images

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Det var hockeyfest i Winnipeg inatt.

32,342 åskådare fanns på plats på Princess Auto Stadium för att se Winnipeg Jets ta sig an Montréal Canadiens i årets Heritage Classic. Dessvärre för hemmafansen fick de se Jets förlora med 1–2 efter att gästernas målvakt Jacob Fowler storspelat och stoppat 33 av 34 skott.

Den enda Jets-spelaren som lyckades överlista den formstarke keepern var Isak Rosén. Den 23-årige svensken sköt säsongens första mål med ett direktskott på pass från Gabriel Vilardi i den tredje perioden, ett mål som betydde reducering till 1–2.

Rosén, som kom till Jets från Buffalo Sabres i mars, hade mäktat med en assist på tio matcher inför nattens drabbning. Det här var NHL -karriärens sjunde mål på 63 matcher i ligan.

Låg istid för Viggo Björck

Montréal, som saknades sin skadade lagkapten Nick Suzuki , fick mål från backarna Lane Hutson och Kaiden Guhle.

Matchen var den första för Jets sedan fredagens trejd som såg målvaktsstjärnan Connor Hellebuyck lämna organisationen för spel i New Jersey Devils. Dawson Mercer, en av spelarna som Jets fick i utbyte för Hellebuyck, debuterade för sin nya klubb i utomhusmatchen.



I Winnipeg spelade Viggo Björck 10.46 och var –2 inne på båda baklängesmålen. Det är den lägsta istiden som den 18-årige rookien har fått så här långt i NHL. Björck är fortfarande poänglös elva matcher in på säsongen.

Winnipeg har nu förlorat fem raka matcher och har bara gjort nio mål under den sviten.