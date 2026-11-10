Ilskan – efter beskedet om svensken: ”Vi borde vara förbannade”

Arvid Söderblom och Spencer Knight.

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2–9-förlusten mot Carolina Hurricanes blev droppen.

Chicago Blackhawks valde då att agera genom att placera sin svenske VM-målvakt Arvid Söderblom på waivers och efter att under gårdagen ha passerat genom waivers utan att någon av de andra 31 NHL-klubbarna valt att lägga beslag på honom skickades han, för första gången på tre år , ned till AHL .

Det har lämnat en bitter eftersmak i munnen på målvaktskollegan Spencer Knight.

– Jag ser på mig själv och alla i det här omklädningsrummet. Vi borde vara förbannade på oss själva för att vi lät det här hända. Om jag ska vara ärlig tycker jag att vi har försatt honom i riktigt svåra situationer, säger Knight till Chicago Tribune-reportern Kalen Lumpkins .

Har släppt in över fyra mål per match

Söderblom släppte in tre mål på 16 skott i storförlusten mot Carolina, där han blev inbytt efter att Knight släppt in sex mål på 17 skott. Den 27-årige svensken står noterad för en räddningsprocent på 84,2 procent samt ett snitt på 4,67 insläppta mål per match på fem NHL -matcher den här säsongen.

– Jag är säker på att det finns tillfällen då han själv känner att han vill prestera bättre och spela bättre. Men jag tycker att han har spelat väldigt bra för oss under en lång period och vid flera tillfällen har vi som lag svikit honom rejält, menar Knight.

”Hoppas att alla i laget känner ett ansvar”

Under måndagen meddelade Blackhawks att man i stället valt att kalla upp den OS- och VM-meriterade amerikanske 24-åringen Drew Commesso från farmarlaget.

– Jag hoppas att alla i laget känner ett ansvar och inser att vi inte kan låta sådant här hända. Vi får inte försätta våra lagkamrater i sådana situationer, säger Knight.

Chicago Blackhawks har fått en tung start på NHL-säsongen och ligger näst sist i hela NHL med bott nio inspelade poäng på 18 matcher.

