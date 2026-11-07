Lämnade SHL – nu går talangen mot NHL-debut

Gregor Biber kallas upp av Utah Mammoth.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

2023 flyttade en av Österrikes största talanger, Gregor Biber, till Sverige för spel i Rögle BK. Ett år senare valdes Biber i fjärde rundan, som 98:e spelare, av Utah Mammoth i NHL-draften. Detta trots att då endast hade spelat juniorhockey.

Till säsongen 2024/25 tog backen dock en ordinarie plats i Rögle och tillbringade sedan två säsonger i SHL med skåningarna. Förra säsongen var Gregor Biber med på Rögles resa till SM-finalen där de förlorade med 4-1 i matcher mot Skellefteå AIK.

Efter finalspelet lämnade Gregor Biber Rögle. I somras skrev han på ett rookieavtal med Utah Mammoth och åkte över till Nordamerika för spel på andra sidan Atlanten. Där har österrikaren tagit plats i klubbens farmarlag, Tucson Roadrunners, i AHL under hösten.

Gregor Biber kallas upp till NHL av Utah Mammoth

Biber har noterats för 0+3 på elva matcher i AHL där han främst utmärker sig för sina defensiva förmågor. Det har inte heller gått obemärkt förbi av Utah.

Nu meddelar nämligen Utah Mammoth att Gregor Biber kallas upp till NHL-truppen. Därmed skulle 20-åringen kunna få göra NHL-debut för Utah om han kommer till spel.

Gregor Biber spelade 88 SHL-matcher för Rögle BK innan han lämnade för spel i Nordamerika inför årets säsong. Biber noterades för 3+2 för fem poäng i SHL över två säsonger.

Backtalangen gjorde debut i Österrikes A-landslag redan som 17-åring och har därefter varit en regelbunden spelare i landslaget. Biber spelade nämligen VM för Österrike både 2025 och 2026 trots sin ringa ålder. Nu kan han också vara på väg att få debutera i världens bästa hockeyliga efter att ha blivit uppkallad av Utah Mammoth.