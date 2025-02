Glädjebesked kring Ullmark: ”Närmar sig”

För första gången sedan i julas ser Linus Ullmark ut att vara redo för spel igen.

– Jag väntar mig att han följer med på bortaresan, säger tränaren Travis Green.

Linus Ullmark. Foto: Bildbyrån/Sergei Belski.

När Linus Ullmark tvingades kliva av i matchen mot Edmonton Oilers 23 december steg den svenska oron inför 4 Nations Face-Off. Nu, över en månad senare, ska den svenske stjärnmålvakten vara redo för spel igen. Detta menar imiterade Bruce Garrioch.



Ottawa Senators meddelar samtidigt under söndagskvällen att Leevi Meriläinen, som ersatt Ullmark på imponerande vis, har skickats ner igen till AHL.



– Linus närmar sig. Jag väntar mig att han följer med på bortaresan, säger även tränaren Travis Green till media.



Den 31-årige Linus Ullmark deltog för fullt i Ottawa Senators lagträning för första gången i slutet av januari och är nu på väg mot sin 24 match för säsongen i tröjan. Detta efter att han trejdas från Boston Bruins inför den här säsongen. Hittills har han stått för en räddningsprocent på 91,5, samt släppt in 2,38 mål per match.