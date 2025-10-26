Toronto vann – utan William Nylander
- Toronto vann med 4–3 efter förlängning
- Fjärde segern för Toronto
- Toronto nu fjärde, Buffalo på tredje plats
Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Toronto avgöra den jämna matchen hemma mot Buffalo i NHL. Slutresultatet blev 4–3.
I lagens första möte under dagen förlorade Toronto med 3–5.
Calgary nästa för Toronto
Det här var Torontos andra uddamålsseger den här säsongen.
Buffalos nya tabellposition är tredje plats medan Toronto är på fjärde plats.
När lagen senast möttes vann Buffalo Sabres med 5–3.
Tisdag 28 oktober spelar Toronto hemma mot Calgary 23.00 och Buffalo mot Columbus hemma 23.45 i KeyBank Center.
