Filip Forsbergs lättnad: "Förstås väldigt skönt"

Filip Forsberg jublar efter säsongens första mål. Foto: Alan Poizner-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Pucken har inte studsat Filip Forsbergs väg under säsongsinledningen. Inför nattens möte med St. Louis Blues hade 32-åringen fortfarande en bagel i målkolumnen.

Men då kom den efterlängtade utdelningen. I 5–2-segern bidrog svensken med både mål och assist.

–Det var förstås väldigt skönt, säger Forsberg till NHL.com. Jag har haft några chanser, men om det är något jag har lärt mig under min tid här så är det att det går upp och ner. Det var förstås ett viktigt mål just då. … Förr eller senare kommer pucken att gå in.

Det har inte varit i brist på försök från leksingens sida. Under sina åtta första matcher den här säsongen har han skjutit 24 skott. Bara William Nylander har avfyrat fler skott av svenskarna i ligan (28).

Fjärde målet för Adam Edström

Men även om målen uteblivit inledningsvis har poängen funnits där. Tack vare sju assist har Forsberg snittat en poäng per match med sina åtta poäng.

I nattens match var han inte den enda svensken att näta. Philip Broberg satte sitt första mål för säsongen för Blues medan Nashvilles svenska nyförvärv Adam Edström fortsätter att producera i sin nya miljö.

Målet i numerärt underläge fram till matchvinnande 3–1 var hans fjärde mål på åtta matcher. I fjol sköt han tre på 35 matcher för New York Rangers.

Backen Adam Wilsby bidrog också med två assist för Predators.

Nashville har spelat in nio poäng på åtta matcher och ligger strax utanför en slutspelsplats i Western Conference.

Nashville – St. Louis 5–2 (2–1, 1–1, 2–0)

Nashville: Jonathan Marchessault (2), Filip Forsberg (1), Adam Edström (4), Ryan O'Reilly (4), Jack Drury (1).

St. Louis: Philip Broberg (1), Jimmy Snuggerud (4).