Får chansen i NHL: “Dröm att få det samtalet”

NHL-debuten närmar sig för Erik Portillo.

Den Frölunda-fostrade målvakten har kallats upp av LA Kings.

– Nu handlar det bara om att ta vara på möjligheten, säger han till LaKingsInsider.

Erik Portillo i NCAA. Foto: Alarmy (montage).

Så sent som under 2023 spelade Erik Portillo i collegeligan NCAA. En AHL-säsong senare har han nu kallats upp till NHL för första gången.



– Det är alla hockeyspelares dröm att få det samtalet. Nu handlar det bara om att ta vara på möjligheten, säger han till LaKingsInsider.



Los Angeles Kings meddelade draget under fredagskvällen i samband med att målvaktsettan, Darcy Kuemper, placeras på skadelistan. Det hela kommer lite som en överraskning då 32-årige Pheonix Copley även finns tillgänglig nere i Ontario Reign.

Tar plats bredvid Rittich och Moverare

Istället kommer nu fjolårets AHL-duo, Portillo och David Rittich, återigen att bilda ett målvaktspar. Nu i NHL istället.



– Det var så många erfarenheter och så många viktiga bitar jag adderade i mitt spel, berättar 24-årige Portillo om AHL-året och fortsätter för LaKingsInsider.

– Allt från att läsa av till att få veta hur aggresiva spelare är framför mål på proffsnivå. Det är en stor skillnad från college. Man måste bara anpassa sig och spela snabbare. Det är den mest värdefulla erfarenheten jag tagit med mig.



Samtidigt som detta kallas även Portillos svenske lagkamrat Jacob Moverare upp.



– Det är fantastiskt. Jag sa det när han kom hit imorse, att det var skönt att se honom igen, säger Portillo med ett skratt.

– Det är skönt att se så många av killarna (från AHL) här uppe.



Los Angeles Kings möter Detroit Red Wings natten till söndag 17 november (svensk tid).