Dustin Wolf var en av NHL:s främsta rookies förra säsongen. Redan efter ett år i ligan skriver målvakten ett sjuårskontrakt med Calgary Flames värt 490 miljoner kronor.

Dustin Wolf skriver långtidskontrakt med Calgary Flames – efter 71 NHL-matcher Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Calgary Flames gick sånär till slutspel förra säsongen. Mycket av framgången kan hänvisas till lagets amerikanske rookiemålvakt Dustin Wolf, vars starka spel resulterade i en andraplats bakom Montréal Canadiens back Lane Hutson i omröstningen till Calder Trophy. Priset som delas ut till årets rookie.

Och redan efter 71 NHL-matcher belönas 24-åringen från Kalifornien med ett saftigt, nytt kontrakt.

Under tisdagen kom nämligen beskedet att Wolf tecknat ett nytt sjuårsavtal med Flames värt 52,5 miljoner dollar, vilket motsvarar närmare en halv miljard kronor. Kontraktet, som börjar gälla från och med säsongen 2026/27, har en lönetaksträff på 7,5 miljoner dollar och löper ut efter säsongen 2032/33.

Dustin Wolf draftades i sjunde rundan 2019

Dustin Wolf begick NHL-debut redan under säsongen 2022/23 och hann göra 18 framträdanden för Flames inför fjolårets säsong. Det var dock den här senaste säsosngen, efter Jacob Markströms flytt till New Jersey Devils, som han tog kommando om målburen. Han vaktade kassen i 53 matcher och stoppade 91 procent av skotten och hade en G.A.A. på 2,64.

Innan han etablerade sig i NHL hann Wolf göra 141 matcher i AHL, där han utsågs till ligans främsta målvakt både 2022 och 2023.

Flames draftade Dustin Wolf som 214:e av 217 spelare i sjunde rundan av NHL-draften 2019. Trots fantastiska siffror med Everett Silvertips i juniorligan WHL ansågs han med sina 183 centimeter för liten för att bli en NHL-målvakt. Fjolårets framgångar i kombination med det nya kontraktet tar kål på den förutsägelsen.

Source: Dustin Wolf @ Elite Prospects