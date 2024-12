Colorados drag: Säkrar “bästa målvakten i NHL”

Colorado Avalanche fortsätter att agera för att lösa sina målvaktsproblem.

Alexandar Georgiyev och San Jose Sharks Mackenzie Blackwood byter plats.

Mackenzie Blackwood. Foto: Bildbyrån/Steven Bisig.

Så sent som i november, kallades han för “bästa målvakten i NHL just nu” av Fabian Zetterlund – och pekades ut som en möjlig skräll i Kanadas trupp till 4 Nations Face-Off. Nu har den storspelande Mackenzie Blackwood trejdats av San Jose Sharks.



Under måndagskvällen meddelar nämligen Colorado Avalanche att man gjort ytterligare förändringar på målvaktsposten.



Alexandar Georgiev, som stått flest matcher i Colorado under 2024/25 byts mot Blackwood. Nikolai Kovalenko, ett val i andra rundan 2026 och ett val i femte runda 2025 går även samma väg till San Jose Sharks. Colorado får, utöver Blackwood, även Givani Smith och ett val i femte rundan av NHL-draften 2027.



Se hela trejden nedan.

Bytt ut hela målvaktssidan

Colorado har haft det tufft med målvaktsspelet under inledningen av säsongen och står just nu på 103 insläppta efter 29 matcher. Nu har man bytt ut hela sin målvaktssida på bara tio dagar. Detta efter att man tidigare skickat Kaapo Kähkönen till Winnipeg Jets, Justus Annunen till Nashville Predators – och plockat in Scott Wedgewood.



När Blackwood debuterar kommer han att vara den sjätte målvakten denna säsong som ställer sig i Colorados mål.



Avalanche ligger för tillfället fyra i Central Division.