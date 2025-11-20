Toronto Maple Leafs är hårt skadedrabbade. Då flyttas Calle Järnkrok upp i lagets toppkedja – intill William Nylander – i nattens möte med Columbus Blue Jackets.

Calle Järnkrok befordras till Toronto Maple Leafs toppkedja. Foto: Nick Turchiaro-Imagn Images

Toronto Maple Leafs har inlett säsongen svagt. Tidigare i veckan lyckades de i alla fall få stopp på en fem matcher lång förlustsvit när St. Louis Blues besegrades med 3–2 på hemmais – efter William Nylanders läckra övertidsavgörande.

Just nu har laget en diger skadelista och saknar nyckelspelare som Auston Matthews, Matthew Knies, Anthony Stolarz och Chris Tanev.

Skadorna på forwardssidan ger Calle Järnkrok en chans högre upp i hierarkin än vad som vanligtvis är fallet. I nattens hemmamöte med Columbus Blue Jackets befordras 34-åringen nämligen till lagets toppkedja – och får chansen intill William Nylander och John Tavares, rapporterar David Alter på The Hockey News.

Järnkrok väntas även få speltid i Leafs första powerplay-uppställning i matchen och ges därmed en ordentlig chans att producera av coachen Craig Berube.

Så här långt in på säsongen har den svenske veteranen stått föra fyra mål på 14 matcher. Detta under sin fjärde och sista säsong på kontraktet med Maple Leafs. Calle Järnkrok sajnade med klubben som free agent sommaren 2022 och har sedan dess spelat 158 grundseriematcher för Leafs och gjort 35 mål och totalt 61 poäng.

I fjol spelade han bara 19 matcher i grundserien på grund av skada och svarade för sju poäng (1+6).

Totalt under NHL-karriären har den tidigare Brynäs-forwarden gjort141 mål och 312 poäng på 732 matcher.

Source: Calle Järnkrok @ Elite Prospects