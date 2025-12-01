Fyra år har gått sedan Amazon-dokumentären om Toronto Maple Leafs först släpptes. Nu avslöjar insidern Elliott Friedman att ett bråk mellan William Nylander och hans coach stoppades från att visas.

– De kände starkt att det fick Nylander att se dålig ut, berättar han i podcasten ”32 Thoughts”.

William Nylander och hans tidigare tränare Sheldon Keefe. Foot: Bildbyrån (montage).

Nya uppgifter från Nordamerika pekar på att ett bråk mellan William Nylander och hans tidigare tränare Sheldon Keefe tystats ner.

Fyra år efter att Amazon-dokumentären om Toronto Maple Leafs släppts kommer det hela på tal i Elliott Friedmans podcast ”32 Thoughts”. Denna gång när Insidern reagerar på en nyare diskussion, på bänken, mellan den svenske stjärnan och hans nuvarande tränare Craig Berube.

Friedman börjar med att höja ett varningens finger för att Nylanders personlighet inte är för alla och och fortsätter sedan att berätta om incidenten med Keefe.

– Ibland gör hans lugna framtoning folk galna, säger han.

– Det var en scen som Leafs, NHLPA (spelarfacket) och hans agent alla tyckte skulle tas bort. Det var inte något som skull hända. Alla skulle säga ”kamerorna är där, du måste säga ja”. Det var ett bråk mellan Keefe och Nylander, och de där tre kände starkt att det fick Nylander att se dålig ut. Amazon bekämpade det först, men till slut fick de som de ville.

Oro kring dynamiken 2025/26: ”Finns fler och fler exempel”

Friedman trycker även på att Maple Leafs skyddat William Nylander en hel del sedan han valdes i första rundan av NHL-draften 2014. Något som incidenten under ”All or Nothing”-dokumentären exemplifierar.

Anledningen till att det hela kommer på tal idag är dock att stjärnans nye tränare, Craig Berube, verkar utrycka sin frustration oftare och oftare på bänken.

– Det är två personligheter som verkar vara motsatserna till varandra. I de flesta situationer i livet hade de inte gått ihop, men förra året verkade det göra det. Laget spelade bra, Nylander hade ett bra år… även om han är produktiv även i år finns det fler och fler exempel på när Berube skäller på honom på bänken. När jag ser det här undrar jag var det är på väg, säger Friedman.

Tidigt under säsongen utryckte även Berube en del av sin irritation i media.

– Det är byten och tillfällen då han åker skridskor, men jag känner helt enkelt att det inte räcker. Vi behöver få ut mer av honom, sade han på en presskonferens i oktober.

Source: William Nylander @ Elite Prospects