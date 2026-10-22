Kollapsade på NHL-lagets flygplan – nu kommer förklaringen

Ben Kindel kollapsade under Pittsburghs flygning från Salt Lake City. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

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Pittsburgh Penguins -forwarden Ben Kindel kollapsade ombord på lagets flygplan från Salt Lake City International Airport i onsdags, kort efter att planet lyft. Det bekräftade klubbens general manager Kyle Dubas under en presskonferens på torsdagen, där han också gav en uppdatering om 19-åringens tillstånd.

Flygplanet tvingades vända tillbaka till Salt Lake City för att sjukvårdspersonal skulle kunna ta hand om Kindel. Han fördes därefter till University of Utah Medical Center för behandling.

Kindel stannade kvar i Salt Lake City för att få omedelbar vård. Läkaren Rich Rotenberg, läkaren Dharmesh Vyas, assisterande tränaren Nick Bonino och assisterande general managern Jason Spezza stannade också i Utah för att finnas vid hans sida.

Enligt Dubas återfick Kindel medvetandet efter att ha fått syrgas ombord på flygplanet. Kollapsen orsakades av en så kallad vasovagal reaktion, som kan leda till att hjärtfrekvensen och blodtrycket plötsligt sjunker. Reaktionen kan utlösas när kroppen överreagerar på vissa stimuli.

Hoppas vara tillbaka i träning nästa vecka

Kindel har sedan dess återhämtat sig tillräckligt för att kunna resa hem till Pittsburgh, där rehabiliteringen fortsätter. Han fick klartecken att flyga tillbaka under onsdagen och har nu placerats på skadelistan.

Dubas hoppas att den unge forwarden ska kunna återgå till träning redan på söndag eller måndag, men betonar att återkomsten kommer att ske under strikta medicinska riktlinjer.

– Planen för Ben är att genomföra ytterligare medicinska tester och få klartecken innan han återgår till träning och därefter lagträning, sade Dubas enligt den rapportering som följde presskonferensen.

Han underströk samtidigt att klubben kommer att lämna nya besked efter hand som återhämtningen fortskrider.

Dubas varnar för spekulationer

Penguins general manager passade även på att uppmana medierna att vara försiktiga med rapporteringen kring händelsen. Efter klubbens första uttalande spreds rykten på nätet om att Kindel skulle ha drabbats av ett epileptiskt anfall.

Dubas beskrev i stället händelsen som en vasovagal reaktion och gav därmed en tydligare bild av vad som inträffat.

Kindel gör sin andra NHL-säsong. Under debutsäsongen 2025/26 noterades han för 17 mål och 18 assist på 77 matcher. Den här säsongen har han gjort två mål och två assist på nio matcher.

Hans idrottsbakgrund sträcker sig även utanför hockeyn. Pappan Steve Kindel har representerat Kanada i fotboll och spelat för Vancouver Whitecaps.

Pittsburgh Penguins spelar sin nästa match på hemmaplan mot Florida Panthers på torsdagskvällen. Ben Kindel kommer dock att stå utanför laget medan han återhämtar sig.