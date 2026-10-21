NHL-klubben tvingades nödlanda – efter sjukdomsfall

Ben Kindel i Pittsburgh.

Foto: Charles LeClaire-Imagn Images / USA TODAY Sports

Den här texten har översatts till svenska och publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com .

På tisdagen meddelade Pittsburgh Penguins att lagets flygplan på väg från Utah tvingades återvända till Salt Lake City International Airport till följd av ett "medical episode" involverande forwarden Ben Kindel.

Pittsburgh Penguins meddelade händelsen via sina sociala medier.

Enligt pressmeddelandet behandlades Kindel direkt av lagläkaren dr Dharmesh Vyas och resten av klubbens medicinska stab. När planet landade stod en ambulans redo för att ta Kindel till University of Utah Hospital för vidare undersökning.

Ben Kindel akut sjuk på ett flygplan

”Ben är vid medvetande, kontaktbar och i ett stabilt tillstånd,” uppgav klubben i sitt uttalande. ”Våra spelares hälsa och säkerhet, samt sekretessen för deras familjer, är vår högsta prioritet. Laget kommer att lämna ytterligare uppdateringar när det är lämpligt.”

Penguins var på väg hem efter att ha avslutat sin fyra matcher långa bortaturné i Western Conference under måndagskvällen, där de förlorade med 4–5 mot Utah Mammoth. Kindel fanns med i laguppställningen men noterades inte för några poäng. Han loggade 18:53 i istid – näst mest bland Pittsburghs forwards, bara bakom Rickard Rakell. Kindel sköt ett skott på mål, täckte ett skott och delade ut en tackling i förlustmatchen.

19-åringen har tagit en stor roll

Kindel har spelat i nio av Penguins tio första matcher under säsongen 2026/27 och har hittills noterats för två mål och två assist för totalt fyra poäng, men har gått poänglös från de senaste sex matcherna. Han har -5 i plus/minus-statistiken med ett snitt på 17:19 i istid per match.

19-åringen kommer från en löftesrik roopiesäsong där han gjorde 17 mål och 18 assist för 35 poäng på 77 matcher, och hjälpte Pittsburgh att sluta tvåa i Metropolitan Division. Han gick poänglös från lagets matchserie i den första slutspelsrundan mot rivalen Philadelphia Flyers, där Penguins slogs ut efter sex matcher.

Penguins (3-6-1) spelar sin nästa match hemma på torsdag kväll mot Florida Panthers.