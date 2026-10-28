André Lacroix har gått ur tiden. Foto: AP Photo/Justin Sullivan

Foto: Alamy Stock Photo

En av de mest underskattade målskyttarna i den professionella hockeyns historia har gått bort.

På tisdagen kom beskedet att den tidigare NHL -forwarden André Lacroix har avlidit, 81 år gammal.

Philadelphia Flyers, som Lacroix debuterade för i NHL, publicerade ett uttalande där klubben hyllade en av sina tidiga stjärnor.

”Lacroix betydelse sträckte sig långt bortom isen. Han var en uppskattad lagkamrat med en särskild förmåga att föra människor samman. Hans smittande personlighet och förmåga att lysa upp varje rum han klev in i gjorde honom snabbt till en ovärderlig person både i omklädningsrummet och i samhället.

Philadelphia Flyers organisation framför sina kondoleanser till André Lacroix familj, vänner, tidigare lagkamrater och alla som kände och älskade honom.”

André Lacroix – en av Flyers första stjärnor

Lacroix, som kom från Lauzon i Québec, anslöt till Flyers organisation inför klubbens första säsong 1967/68. Efter en imponerande insats med AHL-laget Quebec Aces kallades han upp till Flyers 1968.

Han blev snabbt ett viktigt offensivt hot för ett av NHL:s så kallade ”Next Six”-lag. Lacroix gjorde 20 mål under var och en av sina tre första hela NHL-säsonger och noterades för två raka säsonger med över 50 poäng.

1971 trejdades han till Chicago Black Hawks . Efter en tung säsong i Chicago valde Lacroix att gå vidare till piratligan World Hockey Association (WHA).

Trots att Quebec Nordiques ursprungligen draftade honom återvände han till Philadelphia och skrev på för Philadelphia Blazers.

Historisk poängproduktion i WHA

Under sina sju säsonger i WHA bytte Lacroix klubb flera gånger till följd av ligans många flyttar och omstruktureringar. Han representerade Philadelphia Blazers, New York Golden Blades/Jersey Knights, San Diego Mariners, Houston Aeros och New England Whalers.

Lacroix stod för sex säsonger med minst 100 poäng, flest i ligans historia. Hans bästa säsong kom 1974/75, då han noterades för 106 assist och totalt 147 poäng med San Diego Mariners.

Han vann Bill Hunter Trophy som WHA:s poängkung två gånger.

När ligan lades ned 1979 avslutade Lacroix sin WHA-karriär med flest matcher (551), assist (547) och poäng (798) av samtliga spelare i ligans historia. Han noterades dessutom för 43 poäng på 48 matcher i Avco Cup-slutspelet.

Representerade Kanada i Summit Series

Under sin tid i WHA blev Lacroix uttagen till Kanadas lag i Summit Series mot Sovjetunionen 1974.

Han producerade sju poäng på åtta matcher, men Kanada förlorade serien med 1–4–3.

Lacroix följde senare med New England Whalers till NHL, där klubben blev Hartford Whalers. Han noterades för 17 poäng på 29 matcher innan han avslutade spelarkarriären.

På 325 grundseriematcher i NHL gjorde Lacroix 79 mål och totalt 198 poäng. I Stanley Cup-slutspelet blev det ytterligare sju poäng på 16 matcher.