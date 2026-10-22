Svenske nyckelspelaren borta på obestämd tid

San Jose Sharks får klara sig utan skadade Alexander Wennberg närmaste tiden. Foto: David Gonzales-Imagn Images

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San Jose Sharks tvingas undvara Alexander Wennberg under den fortsatta bortaturnén i NHL. Den svenske centern har ådragit sig en överkroppsskada och väntas bli borta från spel under en period.

Sharks tränare Ryan Warsofsky bekräftar att Wennberg kommer att utvärderas vecka för vecka. Svensken följer med laget under den avslutande delen av bortaturnén, men spelar inte i lördagens match mot Boston Bruins . När San Jose återvänder hem ska lagets läkare undersöka honom på nytt.

– Han kommer att undersökas igen när vi är tillbaka i San Jose. Han spelar inte mer under bortaturnén. I nuläget skulle jag säga att det handlar om vecka för vecka, säger Warsofsky till Sharshockeydigest.com .

Wennberg skadade sig i den tredje perioden av måndagens förlustmatch mot Toronto Maple Leafs . Det är fortfarande oklart exakt hur skadan uppstod.

Skadebeskedet är ett avbräck för Sharks, där svensken har en viktig roll som center och assisterande lagkapten. Under de fem matcherna före skadan spelade han över 20 minuter vid varje tillfälle. Mot Toronto stannade istiden däremot på 16 minuter och 29 sekunder.

Unga spelare får större ansvar

När Wennberg nu saknas väntas andra spelare få större roller i laguppställningen. Collin Graf har fått chansen som center och tar plats i en kedja med Mason Marchment och Tyler Toffoli.

Även Michael Misa , som valdes som nummer två i NHL-draften 2025 , kan räkna med mer istid. Den unge forwarden spelade drygt 14 minuter i matchen mot Montreal Canadiens , vilket var mer än i någon av de fyra föregående matcherna.

Sharks hoppas nu få klarhet i Wennbergs skadeläge efter den kommande läkarundersökningen. Hur länge svensken blir borta återstår att se.