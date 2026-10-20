Svenske nyckelforwarden klev av skadad i natt

Alexander Wennberg ådrog sig en överkroppsskada i nattens möte med Toronto Maple Leafs , vilket gjorde att han tvingades kliva av i San Jose Sharks förlustmatch i Toronto.

Svensken fanns inte på isen under matchens fyra sista minuter och Wennberg gick även in i omklädningsrummet tillfälligt tidigare i den tredje perioden, men kunde då återvända till spel. Nu är hans status inför matchen mot Montréal Canadiens natten till onsdag, svensk tid, osäker.

– Jag måste kolla med killarna (medicinska teamet). Det fanns en anledning till att han inte spelade i slutet av matchen, säger tränaren Ryan Warsofsky till San Jose Hockey Now .

Spelar över 20 minuter per match

Wennberg spelade 16 och en halv minut i 1–3-förlusten, vilket är betydligt mindre än vad han har spelat under inledningen av säsongen. Fram till nattens match snittade Wennberg nära 20 och en halv minut istid per match, vilket var näst mest av alla forwards i Sharks, bara slagen av superstjärnan Macklin Celebrini .

Den OS-meriterade svensken står noterad för tre passningspoäng på sina nio inledande matcher den här säsongen. Förra säsongen stod centern för 55 poäng (18+37) på 80 matcher, hans näst poängbästa säsong i karriären efter de 59 poäng (13+46) han noterades för under säsongen 2016/17 med Columbus.