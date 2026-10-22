Får chansen i NHL – efter succéstarten

Alexander Holtz.

Foto: Wally Skalij/AP/Alamy

Alexander Holtz lyckades inte ta en plats i Vegas Golden Knights från start den här säsongen och fick i stället finna sig i att placeras på waivers och sedermera skickas ned till AHL -laget Henderson Silver Knights. Där har Holtz gjort succé under säsongsinledningen – och nu får svensken chansen i NHL .

Via ett inlägg på X meddelar Vegas Golden Knights att man har kallat upp svensken till NHL.

Har gjort åtta poäng på fem matcher

Holtz har inlett säsongen i AHL med att producera åtta poäng, fördelade jämnt på fyra mål och fyra assist, på fem matcher för Henderson.

24-åringen, som draftades som sjunde spelare totalt i NHL-draften 2020, har tillhört Vegas sedan 2024 då han trejdades till klubben från New Jersey Devils. Förra säsongen gjorde han 28 matcher i NHL med Vegas, där han producerade nio poäng (3+6) medan han gjorde lika många poäng (2+7) på 13 matcher i AHL.

Sedan flytten från Djurgården 2021 har Holtz spelat 191 matcher i NHL för New Jersey och Vegas och producerat totalt 55 poäng (26+29).