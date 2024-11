NHL:s trade deadline är fortfarande många månader bort. Men redan nu händer det saker på marknaden. DailyFaceoffs insider Frank Seravelli delar med sig av en ranking över de 15 hetaste spelarna på marknaden.

Trevor Zegras, Marcus Pettersson och Rasmus Ristolainen är spelare som kan få flytta på sig innan NHL:s trade deadline den här säsongen. Foto: Bildbyrån & Alamy

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och är översatt från engelska till svenska.

Det börjar likna … bytessäsong. Ja, julen närmar sig också – men enligt källor i NHL har det blivit en ökning av samtal om spelaraffärer jämfört med normalt. Rimligen på grund av det stora antalet lag som har haft en tuff start på säsongen.

Med svaga resultat har Pittsburgh Penguins, Nashville Predators, Buffalo Sabres och Boston Bruins varit aktiva i att undersöka marknaden. Nu, en dryg månad in på säsongen, vet lagen tillräckligt om vad de har – och ännu viktigare, vad de saknar.

LÄS ÄVEN: Tio NHL-svenskar som kan trejdas den här säsongen

NHL:s trade deadline den 7 mars är fortfarande fyra månader bort, men här är vår första lista över byteskandidater för säsongen:

Position: Vänsterback, Pittsburgh Penguins

Ålder: 28

Statistik: 21 matcher, 1 M, 8 A, 9 Poäng

Kontrakt: Blivande UFA, $4,025,175 AAV

Analys: Penguins är öppna för att göra affärer och Pettersson är en av de få spelarna i laget med ett verkligt bytesvärde. Han är inne på det sista året av sitt kontrakt till ett rimligt lönetak och spelar ett stabilt spel som en pålitlig fjärdeback. Hans svaghet, att spela med pucken i uppspelsfasen och göra en bra förstapassning, begränsar dock hans marknad något. Penguins kan bara göra en trejd till där de kan behålla lön, så GM Kyle Dubas måste vara noggrann med vilket kontrakt han ska behålla.

2. Yanni Gourde

Position: Center, Seattle Kraken

Ålder: 32

Statistik: 19 matcher, 1 M, 5 A, 6 Poäng

Kontrakt: Blivande UFA, $5,166,667 AAV

Analys: Kraken har fått samtal om Gourde men verkar inte ha bråttom att flytta honom – även om det definitivt går i den riktningen innan den 7 mars. Gourdes produktion har sjunkit stadigt, liksom hans istid hittills denna säsong. Han är på väg mot karriärens lägsta notering, 26 poäng över 82 matcher, då den nya tränaren Dan Bylsma använt honom i en tredjekedja, vilket har minskat hans istid med nästan två och en halv minut per match jämfört med hans genomsnitt i Seattle. Trots det är han fortfarande en tidigare nyckelspelare i ett tvåfaldigt Stanley Cup-vinnande Tampa-lag som många lag vill värva.

Är tiden i Seattle Kraken på väg att rinna ut för Yanni Gourde? Foto: Steven Bisig-Imagn Images

3. Rasmus Ristolainen

Position: Högerback, Philadelphia Flyers

Ålder: 30

Statistik: 19 matcher, 1 M, 2 A, 3 Poäng

Kontrakt: 2 år kvar, $5,1 miljoner AAV

Analys: Backmarknaden blir allt tunnare med varje kontraktsförlängning. Ristolainens namn har cirkulerat i rykteskarusellen, och Flyers hoppas att han kommer att skapa tillräckligt med intresse mellan nu och mars för att ge bra avkastning. Lag dras fortfarande till hans storlek, även om hans förmåga att försvara är ifrågasatt och hans poängproduktion har minskat. Att han håller sig frisk och på isen kommer att gynna alla parter.

4. Ivan Provorov



Position: Högerback, Columbus Blue Jackets

Ålder: 27

Statistik: 18 matcher, 1 M, 4 A, 5 Poäng

Kontrakt: Blivande UFA, $4,725 miljoner AAV

Analys: Intresset för Provorov, som redan fanns med på vår byteslista i somras, ökar nu när han går in i det sista året av sitt kontrakt innan han blir fri agent. Han är en fantastisk skridskoåkare och kan vara en viktig pjäs med rätt självförtroende. Viktigt att notera: Provorovs lön har redan delvis behållits av Los Angeles, så hans nuvarande lönetaksträff på $4,725 miljoner kan bara halveras en gång till när GM Don Waddell överväger sina alternativ.

5. Frank Vatrano

Position: Högerforward, Anaheim Ducks

Ålder: 30

Statistik: 17 matcher, 2 M, 5 A, 7 Poäng

Kontrakt: Blivande UFA, $3,65 miljoner AAV

Analys: Kanske borde Ducks ha trejdat Vatrano förra året när han hade en otrolig säsong. Han gjorde 37 mål, en enorm förbättring från hans tidigare rekord på 24. Han nådde också 60 poäng, nästan 50 procent mer än hans tidigare personbästa, och valdes för första gången till All-Star Game. Nu är han i det sista året av sitt kontrakt och hans målproduktion har minskat, men han var briljant för Rangers under slutspelet 2022 som ett tillskott vid trade deadline.

Frank Vatrano har inte nått samma höjder som i fjol. Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

6. Joel Farabee

Position: Vänsterforward, Philadelphia Flyers

Ålder: 24

Statistik: 19 matcher, 3 M, 5 A, 8 Poäng

Kontrakt: 3 år kvar, $5 miljoner AAV

Analys: Detta är inte Farabees första gång på byteslistan, och orsaken är densamma: han behöver en förändring. Förra året producerade han 20 mål i lika styrka och totalt 50 poäng, trots att han ofta verkade befinna sig i John Tortorellas “hundkoja”. Tänk vad han kunde göra med en nystart! Flyers är öppna för allt, och hans kontrakt borde ses som en tillgång, inte en belastning, eftersom hans bästa år är låsta till ett rimligt pris.

7. Brandon Tanev

Position: Högerforward, Seattle Kraken

Ålder: 32

Statistik: 19 matcher, 5 M, 3 A, 8 Poäng

Kontrakt: Blivande UFA, $3,5 miljoner AAV

Analys: Kraken kan tvingas flytta en forward när backen Vince Dunn återvänder från skada, och Tanev är en kandidat på grund av intresset för hans spel. Han är en intensiv forecheckare med fart och energi som lag begär. Dessutom har han varit produktiv sista tiden: fyra mål och två assist på de senaste fem matcherna. Det gör honom till ett idealiskt tillskott vid NHL:s trade deadline, även om inga beslut är nära förestående än.

8. David Jiricek

Position: Högerback, Columbus Blue Jackets

Ålder: 20

Statistik: 6 matcher, 0 M, 1 A, 1 Poäng

Kontrakt: 1 år kvar, $918,333 AAV

Analys: Hur hamnade vi här? Som sjättevalet i draften 2022 har Jiricek hanterats fel av olika ledningar och tränarstaber. Förra året pendlade han mellan AHL och Columbus under en bortkastad säsong. I år har han blivit bänkad till förmån för en 37-årig veteran som Jack Johnson, liksom Jake Christensen och den från waivers hämtade Dante Fabbro. Att se en lycklig framtid för Jiricek i Columbus blir allt svårare. Det blev ännu mer tydligt när Blue Jackets skickade ned Jiricek till AHL i veckan.

Relationen mellan Columbus Blue Jackets och backlöftet David Jiricek är inte den bästa. Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

9. Mike Matheson

Position: Vänsterback, Montréal Canadiens

Ålder: 30

Statistik: 19 matcher, 1 M, 12 A, 13 Poäng

Kontrakt: 1 år kvar, $4,875 miljoner AAV

Analys: Canadiens vill egentligen inte trejda Matheson, med tanke på hur tunn deras blålinje är och vilket stort behov av stöd det finns för lagets för unga backar. Men hans värde är som högst just nu. Förra året var han nia i backarnas poängliga med 62 poäng. Matheson kan flytta pucken, spela på högersidan och försvara bättre än vad han får erkännande för. Canadiens måste dock fundera på om de verkligen behöver fler draftval eller mer konkret hjälp.

Position: Vänsterforward, Anaheim Ducks

Ålder: 23

Statistik: 18 matcher, 2 M, 4 A, 6 Poäng

Kontrakt: 1 år kvar, $5,75 miljoner AAV

Analys: Inte varje fjärdedel av en säsong är likadan, men det känns redan som ett väldigt långt år för Zegras hos Ducks. Han har hittills bara samlat ihop ett fåtal poäng, vilket ger honom knappt 20 på sina senaste 50 NHL-matcher. Det är långt ifrån den 65-poängsspelare vi såg under säsongen 2022/23, som sprudlade av passion för spelet och var en av de mest lovande unga stjärnorna – till och med hamnade på omslaget till ett tv-spel. GM Pat Verbeek verkar inte vara någon större anhängare av Zegras, och spelaren själv skulle förmodligen må bra av ett miljöombyte inför NHL:s trade deadline. Han har spelat som en skugga av sitt forna jag.

11. Dan Vladar

Position: Målvakt, Calgary Flames

Ålder: 27

Statistik: 9 matcher, 2,65 GAA, .906 Räddningsprocent

Kontrakt: Blivande UFA, $2,2 miljoner AAV

Analys: I det tysta har den 23-årige Dustin Wolf tagit sig in i diskussionen om Calder Trophy. Samtidigt har tredjemålvakten Devin Cooley varit, ja, glödhet med en imponerande räddningsprocent på 95,3 för farmarlaget Wranglers i AHL. Detta gör Vladar till den självklara spelaren att överväga för en trejd, nu när han är inne på det sista året av sitt kontrakt innan han blir free agent. Han har svarat bra efter en operation under sommaren och presterar sina bästa siffror på tre säsonger, trots att han fått ta de tuffare starterna medan Wolf anpassar sig till NHL.

Dan Vladar håller på att bli överflödig för Calgary Flames. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

12. Cam Fowler

Position: Vänsterback, Anaheim Ducks

Ålder: 32

Statistik: 12 matcher, 0 M, 2 A, 2 Poäng

Kontrakt: 1 år kvar, $6,5 miljoner AAV

Analys: När Fowler återvänder från skada och blir den andra spelaren att spela 1 000 matcher med Anaheim Ducks (Ryan Getzlaf är den enda hittills), har både Ducks och Fowler varit öppna och ärliga om vad som kan komma härnäst. Hans speltid har minskats eftersom hans produktion har dalat. Han skulle förmodligen vilja spela i ett mer konkurrenskraftigt lag. Det har varit en tuff miljö i Anaheim, och nästan alla har fått kämpa med sitt spel. Men med tid kvar på kontraktet kommer Fowler att vara en riktigt intressant spelare på marknaden.

13. Mario Ferraro

Position: Vänsterback, San Jose Sharks

Ålder: 26

Statistik: 20 matcher, 0 M, 3 A, 3 Poäng

Kontrakt: 1 år kvar, $3,25 miljoner AAV

Analys: Lag har haft noga koll på Ferraro genom åren. Han är en spelare som kämpar stenhårt och alltid ger sitt allt. Hans spel är inte spektakulärt, men hans leende säger allt. Han är en slitvarg. Han har ett kontrakt med löptid kvar, och han kostar inte mycket. Ferraro är en trevlig och omtyckt spelare, och Sharks har absolut ingen anledning att känna sig tvingade att flytta honom. Men han är kanske den mest värdefulla av alla spelare i Sharks som kan bli trejdade utan att laget behöver behålla lön, så han bör finnas med i diskussionerna inför NHL:s trade deadline.

Mario Ferraros positiva personlighet och inställning gör honom gångbar i NHL. Foto: Darren Yamashita-USA TODAY Sports

14. Alexandre Carrier

Position: Högerback, Nashville Predators

Ålder: 28

Statistik: 19 matcher, 1 M, 4 A, 5 Poäng

Kontrakt: 2 år kvar, $3,75 miljoner AAV

Analys: Källor indikerar att lag har visat intresse för Carrier, då Predators har fått en trög start på säsongen. Även om Nashville kanske är intresserade av att förstärka sitt försvar, inte försvaga det, har Carrier ett värde på marknaden under det första året av sitt treårskontrakt som han skrev på i somras. Det finns ingen enskild aspekt av Carriers spel som sticker ut särskilt mycket, men han är allsidig och bra på nästan allt. Han har också varit en pålitlig och lättskött spelare.

15. Mathieu Olivier

Position: Högerforward, Columbus Blue Jackets

Ålder: 27

Statistik: 18 matcher, 6 M, 2 A, 8 Poäng

Kontrakt: Blivande UFA, $1,1 miljoner AAV

Analys: Olivier uppfyller alla kriterier för en klassisk värvning inför NHL:s trade deadline. Blivande free agent? Check. Bidrar med energi? Check. Tacklar allt som rör sig? Check. Gör mål då och då? Check. Överraskande nog har Olivier redan gjort sex mål knappt en fjärdedel in i säsongen, med en skottprocent på 31,6. Han levererar också cirka tre tacklingar per match och har varit inblandad i tre slagsmål under november månad.