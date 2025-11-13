Svårstoppade Hudiksvall fortsätter vinna – 7–1 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Hudiksvall vann med 7–1 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Hudiksvalls åttonde seger på de senaste nio matcherna

Lucas Olsén matchvinnare för Hudiksvall

Det blev 7–1 (1–1, 5–0, 1–0) borta mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne på torsdagen och därmed också den fjärde raka segern i U18 Div 1 västra A herr för Hudiksvall. Det innebär också att Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne åkte på fjärde raka förlusten.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Hudiksvall – mål för mål

Första perioden var jämn. Hudiksvall inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Viktor Holmberg efter 3.42, men Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne kvitterade genom Jonatan Östberg efter 9.16. I andra perioden var det Hudiksvall som dominerade och gick från 1–1 till 1–6 genom mål av Lucas Olsén, Tim Norberg, Viktor Holmberg, Axel Göransson och Simon Nord-Noren. 10.39 in i tredje perioden slog Axel Göransson till på nytt på pass av Tim Norberg och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–7.

Tim Norberg gjorde ett mål för Hudiksvall och spelade fram till två mål.

Resultatet innebär att Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne ligger kvar på sjunde plats och Hudiksvall toppar tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Hudiksvalls HC med 7–2.

Söndag 16 november 15.10 spelar Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne borta mot Strömsbro 2. Hudiksvall möter Bollnäs/Alfta U18 borta i Bollnäs Ishall torsdag 27 november 19.30.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Hudiksvall 1–7 (1–1, 0–5, 0–1)

U18 Div 1 västra A herr, Internetport Arena

Första perioden: 0–1 (3.42) Viktor Holmberg, 1–1 (9.16) Jonatan Östberg (Carl-Adrian Björn).

Andra perioden: 1–2 (21.33) Lucas Olsén (Tim Norberg), 1–3 (29.36) Tim Norberg, 1–4 (32.53) Viktor Holmberg (Axel Norin), 1–5 (38.25) Axel Göransson (Jonathan Gällström), 1–6 (39.31) Simon Nord-Noren.

Tredje perioden: 1–7 (50.39) Axel Göransson (Tim Norberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 1-0-4

Hudiksvall: 4-0-1

Nästa match:

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Strömsbro IF 2, borta, 16 november

Hudiksvall: Bollnäs IS/Alfta GIF, borta, 27 november