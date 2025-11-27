Storseger för Hudiksvall borta mot Bollnäs/Alfta U18

Hudiksvall vann med 7–1 mot Bollnäs/Alfta U18

Hudiksvalls nionde seger på de senaste tio matcherna

Axel Norin gjorde tre mål för Hudiksvall

Hudiksvall hade en riktig målfest när man besegrade Bollnäs/Alfta U18 borta i Bollnäs Ishall i U18 Div 1 västra A herr. Hudiksvall vann med hela 7–1 (2–0, 0–1, 5–0).

Därmed har Hudiksvall vunnit fem matcher i rad i U18 Div 1 västra A herr.

Elliot Carving bakom Hudiksvalls seger

Hudiksvall startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.34 slog Axel Norin till på passning från Nils Norgren och Tobin Edén.

Laget gjorde 0–2 efter 7.42 när Elliot Carving hittade rätt med assist av Algot Zederfeldt och Vincent Larsgården.

Efter 17.19 i andra perioden nätade Wiktor Olsson framspelad av Oliver Hägglund och Wille Kaneskär och reducerade åt Bollnäs/Alfta U18.

Även i tredje perioden var Hudiksvall starkast och gick från 1–2 till 1–7 genom två mål av Axel Norin, ett mål av Miro Lybeck, ett mål av Dante Fantenberg och ett mål av Vincent Larsgården och avgjorde matchen.

Axel Norin gjorde tre mål för Hudiksvall.

Det här betyder att Bollnäs/Alfta U18 ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Hudiksvall på första plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hudiksvalls HC med 8–1.

Bollnäs/Alfta U18 tar sig an Valbo HC 2 i nästa match borta söndag 30 november 16.30. Hudiksvall möter Huge/Skutskär borta torsdag 4 december 19.30.

Bollnäs/Alfta U18–Hudiksvall 1–7 (0–2, 1–0, 0–5)

U18 Div 1 västra A herr, Bollnäs Ishall

Första perioden: 0–1 (1.34) Axel Norin (Nils Norgren, Tobin Edén), 0–2 (7.42) Elliot Carving (Algot Zederfeldt, Vincent Larsgården).

Andra perioden: 1–2 (37.19) Wiktor Olsson (Oliver Hägglund, Wille Kaneskär).

Tredje perioden: 1–3 (44.20) Axel Norin (Nils Norgren, Elliot Carving), 1–4 (45.40) Vincent Larsgården (Fabian Höglund, Lucas Olsén), 1–5 (48.50) Axel Norin (Tobin Edén, Viktor Holmberg), 1–6 (49.28) Miro Lybeck (Jonathan Gällström, Valter Zederfeldt), 1–7 (57.18) Dante Fantenberg (Jack Frost).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bollnäs/Alfta U18: 1-0-4

Hudiksvall: 5-0-0

Nästa match:

Bollnäs/Alfta U18: Valbo HC:2, borta, 30 november

Hudiksvall: IK Huge/Skutskärs SK, borta, 4 december