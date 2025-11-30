Stark seger för Hudiksvall i toppmatchen mot Borlänge

Hudiksvall segrade – 6–1 mot Borlänge

Hudiksvalls nionde seger på de senaste tio matcherna

Linus Lindblom med två mål för Hudiksvall

Det var två topplag som möttes i hockeyettan norra på söndagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Hudiksvall, som besegrade Borlänge med 6–1 (0–0, 2–1, 4–0).

Andraplacerade Hudiksvall tog sin sjunde seger i rad i serien medan Borlänge efter nio raka segrar nu förlorade.

Hudiksvall vann därmed för åttonde matchen i rad mot just Borlänge.

Första perioden blev mållös.

Borlänge gjorde 0–1 genom Anton Edström efter 7.13 i andra perioden.

Därefter fixade Hudiksvalls Maximilian Kilpinen och Linus Lindblom att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Även i tredje perioden var det Hudiksvall som dominerade och gick från 2–1 till 6–1 genom mål av Henrik Olsén, Loke Södergren, Loa Milfors och Linus Lindblom.

Linus Lindblom gjorde två mål för Hudiksvall och två målgivande passningar och Rasmus Kahilainen hade tre assists.

Det här betyder att Borlänge nu ligger på femte plats i tabellen.

I nästa match möter Hudiksvall Clemensnäs borta på lördag 6 december 16.00. Borlänge möter Vallentuna söndag 7 december 16.00 hemma.

Hudiksvall–Borlänge 6–1 (0–0, 2–1, 4–0)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Andra perioden: 0–1 (27.13) Anton Edström, 1–1 (34.26) Maximilian Kilpinen (Linus Lindblom, Elias Degnell), 2–1 (37.00) Linus Lindblom (Jesper Wiberg, Rasmus Kahilainen).

Tredje perioden: 3–1 (40.56) Henrik Olsén (Arvid Sundin), 4–1 (46.31) Loke Södergren (Maximilian Kilpinen, Linus Lindblom), 5–1 (49.14) Loa Milfors (Rasmus Kahilainen, Jacob Svensson), 6–1 (53.40) Linus Lindblom (Elias Degnell, Rasmus Kahilainen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 5-0-0

Borlänge: 4-0-1

Nästa match:

Hudiksvall: Clemensnäs HC, borta, 6 december

Borlänge: Vallentuna Hockey, hemma, 7 december