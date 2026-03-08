SDE utklassade Enköping – seger med 8–2

SDE vann med 8–2 mot Enköping

Nils Pulkkinen avgjorde för SDE

Elfte raka förlusten för Enköping

SDE spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Enköping i U18 regional öst fortsättning vår med hela 8–2 (2–1, 3–0, 3–1).

SDE–Enköping – mål för mål

SDE startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Emmanuel Mouillé och Melker Kastevik innan Enköping svarade och gjorde 2–1 genom Gabriel Söderberg.

Även i andra perioden var SDE starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Nils Pulkkinen, Erik Thulin och Olle Öjert.

Enköping reducerade dock till 5–2 genom Gabriel Söderberg tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

SDE stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 5–2 till 8–2 på bara 2.51. SDE tog därmed en klar seger.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att SDE slutar på sjunde plats och Enköping på tionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann SDE med 6–3.

SDE–Enköping 8–2 (2–1, 3–0, 3–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Stockhagens Ishall

Första perioden: 1–0 (0.32) Emmanuel Mouillé (Noah Sanders, Morgan Lumbye Christiansen), 2–0 (10.39) Melker Kastevik (Morgan Lumbye Christiansen, Leo Norlander), 2–1 (11.11) Gabriel Söderberg.

Andra perioden: 3–1 (22.13) Nils Pulkkinen (Ludvig Råsten), 4–1 (23.48) Erik Thulin (Otto Mörner Jeansson, Maximilian Söderholm), 5–1 (37.26) Olle Öjert (Otto Mörner Jeansson, Ludvig Schmidt Lindqvist).

Tredje perioden: 5–2 (43.20) Gabriel Söderberg (Melwin Johansson), 6–2 (57.00) Edgars Rullis (Anton Toivola Henriksson, Ludvig Råsten), 7–2 (59.03) Noah Sanders (Erik Thulin), 8–2 (59.51) Oskar Lundsten (Nils Pulkkinen, Olle Gabrielsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 1-2-2

Enköping: 0-0-5