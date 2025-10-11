Luleå starkare än Timrå U20 – höll nollan och vann
- Seger för Luleå med 2–0 mot Timrå U20
- Tsimafej Tuzin matchvinnare för Luleå
- Timrå U20:s andra raka förlust
Luleå höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Timrå U20 i U20 nationell norra. Matchen slutade 2–0 (2–0, 0–0, 0–0).
Timrå U20:s tränare Andreas Molinder:
– Vi har en tuff första period där Luleå kommer ut hårt. Sedan lyfter vi spelet i andra perioden. Sista perioden försöker vi pusha. Men vi måste också ta vara på våra chanser. Bra målvaktspel och boxplay.
Brynäs nästa för Luleå
Luleå tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt tre minuter.
Andra perioden blev mållös. Tredje perioden blev mållös och Luleå höll i sin 2–0-ledning och vann.
Söndag 12 oktober 12.00 möter Luleå Brynäs hemma i Coop Norrbotten Arena medan Timrå U20 spelar borta mot Skellefteå AIK U20.
Luleå–Timrå U20 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)
U20 nationell norra, Lulebohallen
Första perioden: 1–0 (11.09) Tsimafej Tuzin (David Thomasson), 2–0 (14.01) Måns Josbrant (Lo Axelsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Luleå: 2-1-2
Timrå U20: 2-1-2
Nästa match:
Luleå: Brynäs IF, hemma, 12 oktober
Timrå U20: Skellefteå, borta, 12 oktober
