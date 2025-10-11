Luleå starkare än Timrå U20 – höll nollan och vann

Seger för Luleå med 2–0 mot Timrå U20

Tsimafej Tuzin matchvinnare för Luleå

Timrå U20:s andra raka förlust

Luleå höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Timrå U20 i U20 nationell norra. Matchen slutade 2–0 (2–0, 0–0, 0–0).

Timrå U20:s tränare Andreas Molinder:

– Vi har en tuff första period där Luleå kommer ut hårt. Sedan lyfter vi spelet i andra perioden. Sista perioden försöker vi pusha. Men vi måste också ta vara på våra chanser. Bra målvaktspel och boxplay.

Brynäs nästa för Luleå

Luleå tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt tre minuter.

Andra perioden blev mållös. Tredje perioden blev mållös och Luleå höll i sin 2–0-ledning och vann.

Söndag 12 oktober 12.00 möter Luleå Brynäs hemma i Coop Norrbotten Arena medan Timrå U20 spelar borta mot Skellefteå AIK U20.

Luleå–Timrå U20 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)

U20 nationell norra, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (11.09) Tsimafej Tuzin (David Thomasson), 2–0 (14.01) Måns Josbrant (Lo Axelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 2-1-2

Timrå U20: 2-1-2

Nästa match:

Luleå: Brynäs IF, hemma, 12 oktober

Timrå U20: Skellefteå, borta, 12 oktober