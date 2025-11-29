Linus Ericsson matchvinnare när BIK Karlskoga J20 slog Hudiksvall

BIK Karlskoga J20 segrade – 4–1 mot Hudiksvall

BIK Karlskoga J20:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

BIK Karlskoga J20:s Linus Ericsson tvåmålsskytt

BIK Karlskoga J20 besegrade Hudiksvall på hemmaplan i lördagens match i U20 region väst herr. 4–1 (0–0, 2–1, 2–0) slutade matchen.

Segern var BIK Karlskoga J20:s åttonde på de senaste tio matcherna.

I och med detta har Hudiksvall sex förluster i rad.

Alfred Nilsson blev matchvinnare

Första perioden blev mållös.

BIK Karlskoga J20 startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Linus Ericsson och Alfred Nilsson innan Hudiksvall svarade och gjorde 2–1 genom Noah Almén.

6.14 in i tredje perioden satte Linus Ericsson pucken på nytt på pass av Robin Sundqvist och ökade ledningen.

Efter 12.28 slog Arwid Forsman till framspelad av Agust Kittel och William Bråtner och ökade ledningen för BIK Karlskoga J20.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har BIK Karlskoga vunnit.

Tisdag 2 december spelar BIK Karlskoga J20 borta mot Malung 19.00 och Hudiksvall mot Strömsbro borta 19.40 i Testebo Arena.

BIK Karlskoga J20–Hudiksvall 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)

U20 region väst herr, Nobelhallen

Andra perioden: 1–0 (25.22) Linus Ericsson (John Larsson), 2–0 (29.57) Alfred Nilsson (Filip Wiberg, Marcelo Henriksson Ribeiro), 2–1 (35.38) Noah Almén (Rasmus Edström, Marcus Dahlström Borsje).

Tredje perioden: 3–1 (46.14) Linus Ericsson (Robin Sundqvist), 4–1 (52.28) Arwid Forsman (Agust Kittel, William Bråtner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J20: 3-0-2

Hudiksvall: 0-0-5

Nästa match:

BIK Karlskoga J20: Malungs IF, borta, 2 december

Hudiksvall: Strömsbro IF, borta, 2 december