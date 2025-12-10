Hudiksvall segrade i toppmötet – Sebastian Walfridsson hjälte
Följ HockeySverige på
Google news
- Hudiksvall vann med 1–0 mot Sundsvall
- Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna
- Sebastian Walfridsson avgjorde för Hudiksvall
Sundsvall tog emot Hudiksvall i onsdagens toppmöte i hockeyettan norra. Och det slutade med seger för bortalaget Hudiksvall, som besegrade Sundsvall med 1–0 (0–0, 1–0, 0–0).
Segermålet för Hudiksvall stod Sebastian Walfridsson för 6.02 in i andra perioden.
Resultatet betyder att serieledande Hudiksvall tog tionde segern i följd och att Sundsvall samtidigt förlorade efter sju segrar i rad.
Det här var Hudiksvalls femte nolla den här säsongen.
Lindlöven nästa för Hudiksvall
Matchresultatet innebär att Sundsvall ligger kvar på tredje plats.
Sundsvall tar sig an Borlänge i nästa match borta lördag 13 december 16.00. Hudiksvall möter Lindlöven hemma söndag 14 december 16.00.
Sundsvall–Hudiksvall 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)
Hockeyettan norra, Brandcode Center
Andra perioden: 0–1 (26.02) Sebastian Walfridsson (Philip Eriksen, Henrik Olsén).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Sundsvall: 4-0-1
Hudiksvall: 5-0-0
Nästa match:
Sundsvall: Borlänge HF, borta, 13 december 16.00
Hudiksvall: Lindlövens IF, hemma, 14 december 16.00
Den här artikeln handlar om: