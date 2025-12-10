Hudiksvall segrade i toppmötet – Sebastian Walfridsson hjälte

Hudiksvall vann med 1–0 mot Sundsvall

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Sebastian Walfridsson avgjorde för Hudiksvall

Sundsvall tog emot Hudiksvall i onsdagens toppmöte i hockeyettan norra. Och det slutade med seger för bortalaget Hudiksvall, som besegrade Sundsvall med 1–0 (0–0, 1–0, 0–0).

Segermålet för Hudiksvall stod Sebastian Walfridsson för 6.02 in i andra perioden.

Resultatet betyder att serieledande Hudiksvall tog tionde segern i följd och att Sundsvall samtidigt förlorade efter sju segrar i rad.

Det här var Hudiksvalls femte nolla den här säsongen.

Lindlöven nästa för Hudiksvall

Matchresultatet innebär att Sundsvall ligger kvar på tredje plats.

Sundsvall tar sig an Borlänge i nästa match borta lördag 13 december 16.00. Hudiksvall möter Lindlöven hemma söndag 14 december 16.00.

Sundsvall–Hudiksvall 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Andra perioden: 0–1 (26.02) Sebastian Walfridsson (Philip Eriksen, Henrik Olsén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 4-0-1

Hudiksvall: 5-0-0

Nästa match:

Sundsvall: Borlänge HF, borta, 13 december 16.00

Hudiksvall: Lindlövens IF, hemma, 14 december 16.00