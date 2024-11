Halvordsson och Jaselius Däveskog matchvinnare borta mot Hanhals

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för IF Troja-Ljungby som vann matchen borta mot Hanhals i J20 Region syd herr på tisdagen. 1-2 (0-1, 0-0, 1-1) slutade matchen. Filip Jaselius Däveskog blev matchhjälte med sitt avgörande 2-1-mål 16.33 in i tredje perioden.

– Charlie var riktigt bra i mål. Och vi offrade oss och täckte mycket skott idag. Framåt hade vi svårt och skapa de riktigt heta chanserna, kommenterade IF Troja-Ljungbys tränare Robert Sundin efter matchen.

I och med detta har IF Troja-Ljungby hela 18 raka segrar i J20 Region syd herr.

IF Troja-Ljungby tog ledningen efter åtta minuters spel, genom Pelle Halvordsson framspelad av Theo Andersen och Alvin Elisson.

Andra perioden blev mållös. 14.02 in i tredje perioden slog Alfons Jentler till framspelad av Liam Elofsson och kvitterade för Hanhals.

16.33 in i perioden nätade IF Troja-Ljungbys Filip Jaselius Däveskog på pass av Lias Hedin och avgjorde matchen för IF Troja-Ljungby.

Hanhals har två vinster och tre förluster och 19–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var IF Troja-Ljungbys femte uddamålsseger.

Resultatet innebär att Hanhals ligger kvar på femte plats och IF Troja-Ljungby toppar tabellen.

Nästa motstånd för IF Troja-Ljungby är Olofström. Lagen möts lördag 30 november 12.00 i Ljungby Arena.