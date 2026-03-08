Christoffer Torell fixade segern för Gislaveds SK U18 i matchen mot Mjölby

Seger för Gislaveds SK U18 med 7–4 mot Mjölby

Gislaveds SK U18:s Christoffer Torell fyramålsskytt

Tredje raka segern för Gislaveds SK U18

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Gislaveds SK U18:s Christoffer Torell i matchen mellan Mjölby och Gislaveds SK U18 i U18 division 1 syd B vår. Christoffer Torell stod för hela fyra mål i matchen som Gislaveds SK U18 vann på bortaplan med 7–4 (5–0, 2–1, 0–3).

Gislaveds SK U18 dominerade i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 1–7.

Isak Axelsson, Isac Gustafsson och Theo Cannervik reducerade förvisso men närmare än 4–7 kom inte Mjölby. Gislaveds SK U18 tog därmed en stabil seger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mjölby med 8–6.

Mjölby–Gislaveds SK U18 4–7 (0–5, 1–2, 3–0)

U18 division 1 syd B vår, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (3.00) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Amaury Sarzier), 0–2 (5.02) Sigge Bjelke (Christoffer Torell, Carl Hartvigsson), 0–3 (8.23) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Amaury Sarzier), 0–4 (11.14) Christoffer Torell (Sigge Bjelke), 0–5 (19.40) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Melvin Larsson).

Andra perioden: 0–6 (20.27) Melvin Larsson (Christoffer Torell, Fabian Sjöblom), 1–6 (22.03) Isac Gustafsson (Alexander Boreson), 1–7 (28.49) Sigge Bjelke (Christoffer Torell, Justus Persson).

Tredje perioden: 2–7 (49.06) Isak Axelsson (Ruben Israelsson, Theo Cannervik), 3–7 (51.42) Isac Gustafsson (Theo Cannervik, Ruben Israelsson), 4–7 (59.31) Theo Cannervik (Isak Axelsson, Isac Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 0-0-5

Gislaveds SK U18: 3-0-2