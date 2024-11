16:e raka för IF Troja-Ljungby efter seger mot Mariestad

Formen är riktigt bra just nu för IF Troja-Ljungby. På tisdagen kom 16:e raka segern i J20 Region syd herr, 7-2 (1-1, 3-0, 3-1), borta mot Mariestad. Det innebär att Mariestad åkte på fjärde raka förlusten.

– Vi gör en bra första period, men Troja blir alldeles för tunga för oss i andra och tredje. Grabbarna kämpar och sliter, men det vill sig inte riktigt. Vi möter ett skickligt lag som visar varför de leder serien, kommenterade Mariestads assisterande tränare Mathias Mörk.

IF Troja-Ljungbys tränare Robert Sundin:

– Efter en mindre bra inledning under sju till tio minuter jobbar vi oss in i matchen. I andra perioden tar vi över helt och får utdelning, delvis tack vare ett bra powerplay. Tredje perioden är kontrollerad.

Första perioden var jämn. Mariestad inledde bäst och tog ledningen genom Edgars Gaters efter 13.56, men IF Troja-Ljungby kvitterade genom Eric Turnéus i slutet av perioden. I andra perioden var det IF Troja-Ljungby som var vassast och gick från 1-1 till 1-4 genom mål av Rasmus Fredh, Pelle Halvordsson och Axel Stjernlöf. IF Troja-Ljungby hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.38 genom Lias Hedin, och gick upp till 1-6 innan Mariestad svarade.

Segern skrevs till slut till 2-7 för IF Troja-Ljungby.

Rasmus Fredh gjorde ett mål för IF Troja-Ljungby och tre assist.

Mariestads nya tabellposition är åttonde plats, medan IF Troja-Ljungby leder serien.

Mariestad tar sig an Helsingborg i nästa match borta lördag 23 november 16.00. IF Troja-Ljungby möter samma dag 12.00 Halmstad HF hemma.