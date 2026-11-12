Emil Larmi hamnade mitt i slagsmålet mot Djurgården.

Foto: TV4 (montage/skärmbild).

Det var halvvägs in i torsdagens möte i Karlstad som Färjestad - och DIF -spelarna rök ihop ordentligt i mittzon.

Nikolas Brouillard hade tagit en utvisning och domarens arm åkte upp. Färjestad-målvakten Emil Larmi gjorde som vanligt och började åka mot båset för spel sex mot fem, men innan han kom fram flög han i isen. En första ihopåkning följdes av en knuff från Oliver Wahlström och inom kort var handskarna kastade.

Larmi ryckte med sig Wahlström, och även Djurgårdens målvakt Daniel Marmenlind var nära att hoppa in.

– Det kommer en DIF-spelare från båset som tar Larmi lite från sidan. Sen åker han in i Wahlström efter det. Därefter är det lite kramkalas, beskriver TV4:s Almen Bibic i sändningen.

Värst av alla var dock hemmalagets nyförvärv, Petteri Lindbohm, som gav sig på Brouillard.

– Han var den som kanske matade loss mest, men man uppfattar nästan att Brouillard säger "ta det lugnt, vi blir avstängda", säger man i TV4.

– Vi ser att det är lite jabbande. Brouillard vill ju inte slå. Lindbohm bara fortsätter. Han bara matar på. Jag tycker det är jättehårt. Brouillard vill inte det här, fortsätter experten Bibic.

Kritiken: "Kan vi sluta vara så jävla töntiga"

Efter domarkonferens fick både Nikolas Brouillard och Petteri Lindbohm matchstraff.

– Kan vi sluta dela ut matchstraff och vara så jävla töntiga i svensk hockey. Det är väl inget matchstraff för det där, kritiserar senare TV4: Sanny Lindström.

– Brouillard ska absolut inte ha något matchstraff, och Lindbohm vet inte att han är DIF:s bästa back så det är inte så att han går ut för att plocka honom. Han kan väl få en enkel femma eller 2+2. Dela ut ett matchstraff... de slår lite på varandra. Jag är inte för att man ska slåss, men du behöver inte ge femmor.

Försvarar Emil Larmi: "Inte överhuvudtaget"

Emil Larmi, som dittills hade hållit nollan i matchen (1–0 på tavlan), försvaras också av TV-experten.

– Sen vill jag säga en anna sak. Emil Larmi får ofta snack om att han filmar. Här tycker jag inte att det är någon filmning överhuvudtaget. Han blir pååkt och ramlar. Det blir en målvakt väldigt sällan i de situationen, säger han.

Djurgården kom tillbaka och kvitterade genom Lucas Carlsson efter att Färjestad fått 2–0 bortdömt för hög klubba. Med drygt tre minuter kvar kom dock ändå avgörandet. Viktor Lodin satte 2–1 och Joakim Nygård fyllde på till 3–1.

Färjestad – Djurgården: 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)

Färjestad: Åslund, Lodin, Nygård.

Djurgården: Carlsson.