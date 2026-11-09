Olof Glifford kan snart återvända till HV71.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån.

Under landslagsuppehållet passade Olof Glifford på att åka hem till Sverige och Jönköping. Det rapporterar Jönköpings-Posten när de får tag på HV71-målvakten strax efter resan tillbaka till Helsingfors och Liiga-lånet. Denna gång kan dock 21-åringens hotellvistelse bli kortare.

Överenskommelsen med HIFK sträcker sig till 15 november, och ännu har inget nytt besked kommit.

– Planen för mig är att lyssna på vad HV säger. Det som hittills är sagt är att det här lånet gäller till 15 november. Det är det jag förhåller mig till. Jag siktar på att göra en bra vecka här nu och sedan får vi se vad som händer, säger Glifford till JP.

HV71 har hittills under 2026/27 valt att ge Felix Sandström majoriteten av matcherna, med Herman Liv nere på fem framträdanden. Resultaten har samtidigt inte gått vägen, och i skrivande stund har SHL-jumbon fyra poäng upp till säker mark.

– Förhoppningsvis får jag åka hemåt och spela med HV. Jag vill vara med och hjälpa till. Det har ju gått trögt, så man vill vara där och göra allt man kan, säger Olof Glifford.

Alnefelt har gått före: "Kul att kolla hur han jobbar"

Olof Glifford gick skadad under försäsongen och säsongsinledningen, och gjorde inte sin första match förrän 14 oktober. Då hade han till slut kommit tillbaka från sin operation, och hoppas in i HIFK. Därefter blev det två matcher till innan även den finska klubben valt andra före, däribland den tidigare HV-målvakten Hugo Alnefelt.

25-åringen som gör sitt andra år i den finska klubben blev också inkallad till Tre Kronor i helgen.

– Vi har snackat väldigt mycket innan träningar och så där. Det har varit riktigt kul att träffa Hugo, snacka med honom och kolla hur han jobbar på isen här i Finland, säger Olof Glifford till JP.