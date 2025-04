MJÖRNBERG: Mental styrka när det gällde allt

Med ryggen mot repen och snudd på uträknade förstörde Hudiksvall festen i Ljungby. Troja skulle bara slå in matchbollen och fira avancemang, men efter att ha visat enorm mental styrka lyckades Hudiksvall vinna med 2-0 och tar nu matchserien tillbaka till Holmen Center för en femte avgörande match.



Champagnen låg på kylning. Ett moralboostat Troja skulle bara gå ut inför 3216 tokiga hemmafans, säkra avancemanget och sen fira vilt hela vägen till den allsvenska premiären i höst.



Då klev Hudiksvall ut och svarade för säsongens förmodligen mentalt starkaste insats.



Man kan förstås försöka argumentera för att det var ett Troja som var väldigt mycket försiktigare än under gårdagens 4-0-seger. En försiktighet som innebar att man tappade tajmingen i spelet, fick svårt att sätta passningar i farten som gör att man kan skapa spelövertag och chanser. Det är mycket möjligt att historieskrivningen hade blivit en annan om hemmalaget gått ut och gasat och fått publiken i ryggen istället för att lite ängsligt avvakta vad Hudiksvall skulle hitta på.



Men att gästerna vann matchen med 2-0 och tar finalserien tillbaka hem till Holmen Center för en femte och direkt avgörande match berodde inte på att Troja var svaga. Det var resultatet av en stark insats av Hudiksvall.



Det var Filip Algemans gäng som vågade spela med bröstet ut. Som grep tag i taktpinnen när matchen stod och vägde och som drev tillställningen. Viktigast av allt mitt i allt det där: man visade ingen rädsla för att förlora trots att säsongen hade kunnat ta slut.



Det hade varit lätt att hamna snett även i den här matchen. Onsdagsmatchen slutade med ett kaos där man mer eller mindre skämde ut sig och som mynnade ut i avstängningar på Filip Lander och Wincent Enarsson. Man var inte nära att komma upp i nivå i den matchen och hade kunnat bågna av trycket från läktarna där hemmapubliken vädrade avancemang ikväll. Men så skedde inte.



Man kan diskutera spelet fram och tillbaka. Det är klart att Hudiksvall även speltekniskt var det vassare laget under aftonen. Man fick till exempel stopp på spelet innan Troja kunde skölja över de utsatta backarna. Men det som verkligen imponerar är mentaliteten. Precis som i den femte och avgörande matchen i semifinalspelet mot Sundsvall kom man ut med en övertygelse till en match som betydde allt. Trots att det var motståndaren som borde haft den mentala aspekten i sin favör.



Det imponerar faktiskt storligen. Att kunna återhämta sig så efter gårdagens svaga insats kräver sitt lag.



Samtidigt var Vilgot Holm den klart mest lysande målvakten på banan trots att Adam Ohre var den som höll nollan. Men inte på grund av att det var något fel på Ohres insats, utan att det var omvända roller från igår. Han blev aldrig riktigt testad av ett Troja som inte lyckades skaka fram några direkt vassa chanser. Medan Holm i hemmakassen flera gånger räddade sitt lag innan backen Elias Degnell slutligen kunde stöta in den förlösande 1-0-pucken i den tredje perioden.



Hudiksvall gjorde det ingen annan än de själva trodde och pressade fram en direkt avgörande match på hemmaplan.



En femte och avgörande finalmatch mellan två av ligans stora giganter. Gissa om de som hittade på och klubbade igenom det nya slutspelsupplägget slickar sig om munnen?!

