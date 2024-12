KALLAS IN: Forwarden klar för JVM

Noel Nordh ansluter till den svenska JVM-truppen.

Forwarden stärker laget efter skadan på Jack Berglund.

Noel Nordh. Foto: Bildbyrån (montage).

Det blir ett JVM för Noel Nordh trots allt. Efter skadan på Jack Berglund kallas den tidigare Brynäs-forwarden in av Magnus Hävelid och gänget. Detta meddelar det svenska ishockeyförbundet under lördagskvällen.



Den Söderhamns- och Brynäs-fostrade Noel Nordh har gjort fyra matcher med U20-landslaget under denna säsong, men har annars spelat sin hockey på andra sidan Atlanten. I och med att han även hör hemma i kanadensiska Soo Greyhounds i OHL är han även lättillgänglig i detta läge.



Förra säsongen blev det 15 poäng på 50 matcher när han hjälpte Brynäs att ta steget upp till SHL igen.



Texten uppdateras.