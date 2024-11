Experten: “Kommer till en punkt – då måste man rycka plåstret”

Borde Markus Åkerblom få behålla jobbet i AIK? Och vad har gått fel för stockholmslaget?

Hockeysverige.se tar hjälp av TV4:s expert Fredrik Söderström för att besvara detta med mer.

Det har gått fel: “Inte på långa vägar i närheten av det”

“Det är farligt att använda det som en ursäkt”

Nycklarna till topp sex: “För få som uppnått full effekt”

Markus Åkerblom och Fredrik Söderström. Foto: Ronnie Rönnkvist (montage).

AIK:s inledning av Hockeyallsvenskan har varit svag. Röster höjs kring att det måste till en förändring. Om det sedan handlar om ledarsidan, spelarsidan eller vart man nu riktar sina funderingar kan diskuteras.



Fredrik Söderström följer Hockeyallsvenskan för TV4:s räkning och det AIK han har sett den här säsongen upplever han som…



– … icke godkänd. Jag tycker att AIK har en bättre trupp, kanske inte topp tre gäng, och av vad jag förstod på Niklas Persson inför säsong och allmänna svansföringen så ska man i alla fall vara där uppe och brottas. Jag tycker inte AIK ens på långa vägar är i närheten av det. Det är en enkel slutsats av hösten.



AIK är inte alls på den nivån Fredrik Söderström heller hade förväntat sig inför säsongen.



– Nej. Jag räknade förvisso om en viss omställningsproblematik. Man ska ha klart för sig att AIK tappade i all väsentligt sina bästa spelare.

– Jag tänker då på målvaktssidan som förra säsongen överträffade alla förväntningar med (Antoine) Bibeau och (Tobias) Normann. Den gruppen av målvakter tyckte jag var bärande för AIK den säsongen.

– (Richard) Gynge försvann, Zion Nybeck försvann, (Matt) Maione hade förvisso sina upp- och nerdelar, Branden Troock… Det fanns en tyngd och en återkommande produktionsstabilitet som höll AIK uppe.

– Tappar AIK dom spelarna och ersätter med, förvisso några bra namn och andra spännande, skulle det kunna bli något, men man har inte fått effekt på det på det här bygget, vilket jag kan konstatera.



Känner du att det i grunden är ett stabilt lagbygge eller fattas det delar för att vara så?

– Om vi jämför med övriga topplag tycker jag AIK är en bit bakom. Jag jämför då med, enkelt räknat, Södertälje, Björklöven, Djurgården, Karlskoga och kanske Oskarshamn.

– Det saknas någonting i AIK, men jag tycker att det lag man sitter med idag och den trupp man har ska det inte behöva se ut som det gjort och hur prestationen varit under hösten.

– Det som är mest påtagligt för mig, skillnaden mot förra säsongen och det jag saknar är attityden. Jag tycker inte att AIK har och visat den kraft och pondus som varit lite av kännetecknet senaste säsongerna. Den brister fatalt enligt mig. Idag är det grått och slätstruket.

Omställningsperioden är förbi: “För långt fram för att ursäktas”

Nu har Markus Åkerblom tagit över efter Anton Blomqvist, måste man ändå inte räkna med en omställningsperiod där?

– Ja, men den tiden tycker jag är förbi. Det är farligt att använda det som en ursäkt. Om ni tittar på hur det ser ut i övriga lag så har Björklöven en likvärdig eller större omsättning av spelare, men har plockat, förvisso säkra kort till produktion. Också en Björn Hellkvist som jag tycker har präglat Björklöven från dag ett.

– I en tränares position kan man alltid försöka förändringsarbetstiden som ett argument eller ursäkt. Jag köper inte riktigt det i AIK:s fall för vi är snart i december. Den otydlighet som jag tycker att AIK visar… Den är för långt fram för att ursäktas.

– Vi var på plats och gjorde AIK:s match mot Södertälje förra veckan. Under några minuter av starten i den matchen tyckte jag att AIK kändes okej. Sedan var det Södertälje för hela slanten. Det är kort och gott en klasskillnad mellan de båda lagen just nu.

– Om vi pratar poäng per krona, om vi skulle landa i det utan att veta i kronor och ören, ser jag inte att AIK på något sätt är ett lågbudget gäng. Det var bara ett och ett halvt år sedan AIK var ganska tydliga med ”nu har vi mer pengar att röra oss med”. Då borde resultaten hänga på och kravbilden få vara hög.

Markus Åkerblom i AIK-båset. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Hur ser du på det ledarskap Markus Åkerblom har kommit in med i AIK?

– Jag tror att det är en kontrast mot Anton Blomqvist. AIK har en position i hockeyn som gör att dom är konstant aktuella. Det finns ett stort antal människor som bryr sig och kräver av AIK.

– Där tycker jag att Anton Blomqvist spelade korten rätt. Hans uppnosighet medialt och i båset tycker jag färgade av sig på spelarna. Det blev ett kaxigare AIK som välte andra bra lag. Att AIK sedan inte lyckades i slutspelet håller jag inom parentes än så länge.

– Det växte ändå någonting i AIK under senaste två åren. Därför fanns det en nyfikenhet från min sida på vad som nästa steg skulle bli.

– Åkerblom är mer lågmäld, eftertänksam och just nu tycker jag att han utstrålar en viss form av stress, vilket kanske inte är så konstigt när man är tränare för AIK och resultaten inte kommer. Då blir man som tränare ifrågasatt. Det är också något som kan smitta av sig.

Borde Åkerblom få bli kvar? “Ligger mest pyrt till”

Vad krävs det om AIK ska klättra upp till topp sex?

– För det första att rätt spelare måste leda. Ta Daniel Muzito-Bagenda och Oscar Nord som för mig är väldigt AIK-förknippade. Stora, starka och kan vara väldigt kraftfulla spelare. Nord har absolut kommit lite senaste tiden, men Muzito-Bagenda har till och med varit utanför laget.

– Jag får intrycket av att ledarskapet kolliderar lite med vad dom här spelarna faktiskt vill. Nu har jag inga initierade insikter så jag vet inte vad som sker bakom kulisserna. Det som faller ut är att det finns en viss tvekan hos dom som skulle kunna vara toppspelare.

– Simon Åkerström har gjort en över förväntan höst. Jonathan Stålberg stod på huvudet under ett antal matcher och var den som fick laget att börja plocka poäng. Men om vi börjar syna spelare för spelare tycker jag att det är för få som uppnått full effekt.

– Det säger mig att AIK har nyförvärv internt. Sätter man fart på spelarna man faktiskt har så har du redan där vunnit en nivå. Sedan har jag svårt att se hur AIK skulle kunna värva sig ur någonting.

– Jag tror att det handlar mer om att göra en översyn kring spelet. Det som varit tydligt för mig är att jag inte ser strukturen. Mitt jobb är att bevaka lagen och analysera. Det konsekventa, som del andra topplagen visar prov på, ser jag inte hos AIK. Då kan man också ställa sig frågan kring ”Vad har vi för spel? Hur vill vi spela? Hur utför vi vårt spel?” Där är det rimligt att fundera över vad AIK har gått för väg?



Är Markus Åkerblom den som bör leda AIK resten av säsongen?

– Han är sannolikt ganska ifrågasatt just nu. Det är också något han har betalt för att ta.

– Jag har ingen anledning att tro att han vill göra det här i AIK eftersom jag själv varit tränare i utsatta positioner. Det kommer till en punkt där man måste rycka det plåstret eller välja en väg. Där tror jag att vi just nu är.

– Jag kan konstatera att han kanske är den som just nu ligger mest pyrt till bland tränarna i Hockeyallsvenskan.