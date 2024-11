Leo Carlssons rekordjakt: “Coolt – finns en möjlighet” 

Efter sin hajpade rookiesäsong i fjol har Leo Carlsson nu kommit in mer i NHL till sin andra säsong.

Nu berättar 19-åringen då om skillnaden inför “svåra andra året”, vad han fokuserat på i sin utveckling, samt att passera Mats Sundin.

– Det var ingenting som jag visste om, det är coolt, säger Leo Carlsson.

Leo Carlsson har passerat Mats Sundin och jagar nu Gabriel Landeskog. Foto: Alamy & Bildbyrån

Förväntningarna var höga på Leo Carlsson när han klev in i NHL förra året och han visade då också glimtar av vilken stjärnspelare han kan bli för Anaheim Ducks.

Till starten på den här säsongen har Carlsson då inte riktigt fått igång spelet hittills, vilket dock speglar hela Ducks. Svensken har stått för 5+2 på 14 matcher och är då lagets målkung tillsammans med Troy Terry. Hans sju mål ger också en tredjeplats i interna poängligan.

Anaheim har dock återigen fått en tuff start på säsongen och med tolv poäng på 14 matcher så är Ducks ännu en gång ett av de sämsta lagen i NHL.

– Som lag har vi haft det lite svårt att göra mål. Innan förra matchen, vi har ju mycket chanser men pucken har inte gått in liksom. Sedan känns det som att vi spelar okej men i vissa matcher så har vi släppt in tre mål i första perioden och sedan gör vi inga mål framåt och då är det svårt att vinna matcher, säger Leo Carlsson i en Zoom-intervju med svensk media och fortsätter:

– För mig har det väl också gått okej. Lite samma sak där att man inte får in pucken i nät ibland. Jag tycker att man får mycket lägen och så men pucken har inte gått in på ett tag. Så det var skönt att få göra mål i förra matchen i varje fall.

Anaheim Ducks är fortfarande i sin “rebuild-era” och klubben har en av NHL:s yngsta trupper. Förhoppningen är dock att klubben snart ska kunna lyfta och blicka uppåt i tabellen.

– Jag tycker att vi följer den kurvan så att vi kan ta ett till steg inom en snar framtid, hoppas jag på i varje fall. Vi är fortfarande bara 19, 20, 21 år, vissa av oss, och det är inte så lätt att ta det steget rätt. Men det känns bra i laget och att vi har bra självförtroende, säger Carlsson.

Leo Carlsson passerade Sundin – och jagar Landeskog

Leo Carlsson skrev nyligen in sig i de svenska historieböckerna. Med sitt mål mot Columbus Blue Jackets i söndags så klev 19-åringen nämligen förbi Mats Sundin. Carlsson har nu gjort 17 mål i sin unga NHL-karriär och med det är han tredje bäst bland svenska målskyttar i tonåren.

Efter att Carlsson passerat Sundin så har han endast Gabriel Landeskog och Lucas Raymond som har gjort fler mål innan sin 20:e födelsedag.

– Jag såg det, inte efter matchen utan det var i går (läs i måndags) som jag såg det. Det är coolt, det var ingenting som jag visste – inte ens att det fanns som stats – utan det var coolt. Han är en hockeylegend så det är coolt. Men det är ingenting som jag kommer att tänka på innan jag fyller 20, då tror jag nog att det kommer att bli stopp.

Leo Carlsson är en av de bästa svenska tonåringarna någonsin i NHL. Foto: Mark J. Terrill/AP Photo/Alamy

Gabriel Landeskog gjorde 22 mål och Lucas Raymond 20 mål som tonåringar. Leo Carlsson har just nu 17 mål med en och en halv månad kvar till sin 20:e födelsedag som är på annandag jul.

Han har alltså en bra chans att kunna klättra ytterligare.

– Om jag spelar bra hockey och får lite flyt också så finns det en möjlighet såklart men det är ingenting som jag försöker tänka på i sådana fall för då blir det nog inget bra alls skulle jag gissa.

Fokuset: Bygga på sig muskler

Leo Carlsson valdes som tvåa i NHL-draften 2023 då endast Connor Bedard gick före svensken. Förväntningarna har sedan varit höga på ynglingen. Under rookiesäsongen i fjol blev det 29 poäng på 55 matcher då Carlsson både var in och ut ur laget samt saknades på grund av skada.

Nu har han då gått in i det “svåra andra året” i NHL.

– Jag tycker att spelet känns ganska samma liksom. Det är klart att man kan hamna i de här “dipparna” när man inte gör poäng i några matcher. Det är ju liksom ändå det man är här för och rollen man har för laget. Jag skulle inte säga att man tänker på det så mycket, kanske finns det, kanske inte. Vi får se, det har ändå bara gått 14 matcher.

Vad är skillnaderna om du jämför den första och andra säsongen?

– Det går ju fortfarande svinfort men man uppfattar mer vad man ska göra där ute och det blir lite enklare spel tycker jag. Sedan är det fortfarande lika tufft att göra mål och poäng och så. Försvaret är också tufft och att möta de här bästa spelarna. Sedan tror jag att man har lite mer självförtroende också.

Leo Carlsson i en duell med Connor McDavid förra säsongen. Foto: Perry Nelson-USA TODAY Sports

Ett fokus som Leo Carlsson då har haft under lågsäsongen är att bygga på sin fysik. Carlsson, som är 1,90 meter lång, har då lagt på sig några kilo muskler för att vara mer redo inför sin andra säsong i NHL.

– Man känner sig lite starkare och har lite mer självförtroende på isen. Förra året var man ju lite ranglig. Nu har jag ju haft en lång sommar så då var det bara att bygga på sig.

– Det kändes som ett ganska givet beslut egentligen. Jag är ju ganska lång så det fanns mycket att bygga på det. Det var orders från där uppe och för mig själv också. Så det var inte så mycket att tänka på där.

Är Anaheim nöjda med din fysiska utveckling?

– Jo, men det är dem. Jag hade en lång sommar. Jag vet att förra året så fick jag inte alls en lång sommar för då var det draften, combine och allt sådant också. Nu fick jag ändå en fyra månader lång sommar där jag ändå kunde köra på. Det kändes bra på fystesterna när jag kom hit så de är nöjda absolut.

Leo Carlsson har fått sällskap i USA av flickvännen

Under Leo Carlssons rookiesäsong så valde Anaheim Ducks ett lite annorlunda upplägg för supertalangen. I början fick han nämligen inte spela mer än två matcher i veckan och fick aldrig spela “back-to-back”.

Detta för att Carlsson skulle få ordentligt med vila och inte överbelastas under sin första NHL-säsong. Han skulle alltså få vänja sig vid tempot, fysiken och den högre nivån i ett lugnare tempo.

Tycker du att det har haft någon effekt eller påverkan så här i efterhand?

– Jag tror att det var bra. Jag märker ju i år hur svårt det är att spela hela tiden och hur det kommer bli att spela 82 matcher. Jag tror att det var bra förra året när jag kanske inte var så himla redo fysiskt som jag är i år. Så jag tror att det var bra för mig ändå.

Vad tycker du att du har utvecklat mest under tiden i NHL?

– Jag tycker att farten har varit bättre. Jag fick ju inte spela så mycket center i Örebro så jag fick ju inte ta den centerpositionen så ofta, om jag kommer ihåg rätt. Så jag tycker att farten har blivit bättre, jag kan utmana mer genom min fart. Förr har det varit mycket mer genom IQ men nu är mycket fart också tycker jag. Det är nog det som jag själv har känt att jag har utvecklat mest.

Carlsson har växt in i NHL-spelet mer och mer. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Något annat som också är nytt för Leo Carlsson under sin andra säsong i NHL är att han numera har sällskap i Kalifornien. Hans flickvän har nu nämligen följt med till andra sidan Atlanten och bor nu också i USA. Något som också har gjort 19-åringens tillvaro i NHL bättre.

– Det blir ju enklare hemma. Bara det att man kommer hem och hon håller på att fixa mat, en sådan enkel grej som man kanske inte gjorde förra året när man var mer lat. Sedan också att man kommer ut när man har en “day off”. Man är bra annars på att bara vara hemma men nu får hon ut mig så det är väl sådana grejer som är bra.

– Det blir en omställning för henne också. Hon kan ju inte göra så mycket utan det blir ju att hänga med de andra tjejerna när de kan. De kör ju gym på morgonen, hänger på dagen och kollar på matcherna och så där. De har det skönt men samtidigt så tror jag ändå att hon saknar hemma så det blir nog en omställning tror jag.

Tankarna inför 4 Nations: “Hade varit en dröm”

Leo Carlsson var med och spelade VM för Tre Kronor 2023, redan som 18-åring, och han blev då den yngsta svenska VM-spelaren någonsin.

Det väntar nu ett häftigt landslagsår med 4 Nations Face-Off, VM i Stockholm samt OS i Milano mellan februari 2025 och februari 2026.

Om mindre än en månad ska då truppen till 4 Nations tas ut och Leo Carlsson har en förhoppning om att kunna komma med, även om han medger att det är tuff konkurrens.

– Det är klart att man har tänkt på det men samtidigt så tar jag det bara som en bonus på säsongen. Det är inget man har tänkt att man ska vara med i heller utan det blir som en bonus i sådana fall. Det finns så himla många bra svenska forwards i NHL så det är ingenting som jag förväntar mig. Det hade bara varit en stor bonus och coolt om man hade fått vara med.

– Det hade varit svincoolt. Det är ju en ny turnering och att möta de bästa i världen från tre andra länder och att vara i samma lag som alla de stora spelarna hade ju varit en liten dröm också. Det hade varit svincoolt absolut, avslutar Leo Carlsson.